CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

NRatio_HTF_Signal - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
1882
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор NRatio_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора NRatioSign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.

Если на выбранном баре тренд продолжается, то индикатор подает сигнал графическим объектом в виде стрелки, направленной вправо, цвет которой соответствует направлению тренда. Если на выбранном баре произошла смена тренда, то индикатор подает сигнал объектом в виде стрелки, направленной по диагонали, цвет и направление которой соответствуют направлению совершения сделки.

Все входные параметры индикатора можно разбить на три большие группы:

  1. Входные параметры индикатора NRatioSign:
    input string Symbol_="";                          // Финансовый инструмент
input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe=PERIOD_H6;        // Таймфрейм индикатора для расчета индикатора
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA;          // Метод усреднения
input int XLength=3;                              // Глубина сглаживания                    
input int XPhase=15;                              // Параметр сглаживания
//--- XPhase: для JJMA изменяется в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//--- XPhase: для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE;             // Ценовая константа
input double Kf=1;
input double Fast=2;
input double Sharp=2;
input Alg_Method Mode=MODE_OUT;                   // Пробойный алгоритм
input uint NRatio_UpLevel=80;                     // Уровень перекупленности
input uint NRatio_DnLevel=20;

  2. Входные параметры индикатора NRatio_HTF_Signal, которые необходимы для визуального отображения индикатора:
    //---- настройки визуального отображения индикатора
input uint SignalBar=0;                                // Номер бара для получения сигнала (0 - текущий бар)
input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME"_Label_";  // Название для меток индикатора
input color Upsymbol_Color=clrBlueViolet;              // Цвет символа роста
input color Dnsymbol_Color=clrMagenta;                 // Цвет символа падения
input color IndName_Color=clrDarkOrchid;               // Цвет названия индикатора
input uint Symbols_Size=60;                            // Размер символов сигнала
input uint Font_Size=10;                               // Размер шрифта названия индикатора
input int X_1=5;                                       // Смещение названия по горизонтали
input int Y_1=-15;                                     // Смещение названия по вертикали
input bool ShowIndName=true;                           // Отображение названия индикатора
input ENUM_BASE_CORNER  WhatCorner=CORNER_RIGHT_UPPER; // Угол расположения
input uint X_=0;                                       // Смещение по горизонтали
input uint Y_=20;                                      // Смещение по вертикали
  3. Входные параметры индикатора NRatio_HTF_Signal, которые необходимы для подачи алертов или звуковых сигналов:
    //---- настройки алертов
input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound;  // Вариант индикации срабатывания
input uint AlertCount=0;                     // Количество подаваемых алертов

Если предполагается использование нескольких индикаторов NRatio_HTF_Signal на одном графике, то для каждого из них должно быть свое значение строковой переменной Symbols_Sirname (названия меток индикатора).

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора NRatioSign.mq5.

Рис.1. Индикатор NRatio_HTF_Signal. Сигнал продолжения тренда

Рис.1. Индикатор NRatio_HTF_Signal. Сигнал продолжения тренда

Рис.2. Индикатор NRatio_HTF_Signal. Сигнал для совершения сделки

Рис.2. Индикатор NRatio_HTF_Signal. Сигнал для совершения сделки

AFL_Winner_Cloud_HTF AFL_Winner_Cloud_HTF

Индикатор AFL_Winner с возможностью изменения таймфрейма.

Exp_NRatioSign Exp_NRatioSign

Эксперт Exp_NRatioSign построен на основе сигналов семафорного стрелочного сигнального индикатора NRatioSign.

AdaptiveRVI_HTF AdaptiveRVI_HTF

Индикатор AdaptiveRVI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

AdaptiveRVISign AdaptiveRVISign

Семафорный сигнальный индикатор, основанный на пересечениях основной и сигнальной линий осциллятора AdaptiveRVI.