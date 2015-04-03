Индикатор NRatio_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора NRatioSign на выбранном баре в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы при наличии сигналов для совершения сделок.

Если на выбранном баре тренд продолжается, то индикатор подает сигнал графическим объектом в виде стрелки, направленной вправо, цвет которой соответствует направлению тренда. Если на выбранном баре произошла смена тренда, то индикатор подает сигнал объектом в виде стрелки, направленной по диагонали, цвет и направление которой соответствуют направлению совершения сделки.

Все входные параметры индикатора можно разбить на три большие группы:

Входные параметры индикатора NRatioSign: input string Symbol_= "" ; input ENUM_TIMEFRAMES Timeframe= PERIOD_H6 ; input Smooth_Method XMA_Method= MODE_SMA ; input int XLength= 3 ; input int XPhase= 15 ; input Applied_price_ IPC= PRICE_CLOSE ; input double Kf= 1 ; input double Fast= 2 ; input double Sharp= 2 ; input Alg_Method Mode=MODE_OUT; input uint NRatio_UpLevel= 80 ; input uint NRatio_DnLevel= 20 ;

Входные параметры индикатора NRatio_HTF_Signal, которые необходимы для визуального отображения индикатора:

input uint SignalBar= 0 ; input string Symbols_Sirname=INDICATOR_NAME "_Label_" ; input color Upsymbol_Color= clrBlueViolet ; input color Dnsymbol_Color= clrMagenta ; input color IndName_Color= clrDarkOrchid ; input uint Symbols_Size= 60 ; input uint Font_Size= 10 ; input int X_1= 5 ; input int Y_1=- 15 ; input bool ShowIndName= true ; input ENUM_BASE_CORNER WhatCorner= CORNER_RIGHT_UPPER ; input uint X_= 0 ; input uint Y_= 20 ; Входные параметры индикатора NRatio_HTF_Signal, которые необходимы для подачи алертов или звуковых сигналов:

input ENUM_ALERT_MODE alert_mode=OnlySound; input uint AlertCount= 0 ;

Если предполагается использование нескольких индикаторов NRatio_HTF_Signal на одном графике, то для каждого из них должно быть свое значение строковой переменной Symbols_Sirname (названия меток индикатора).

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора NRatioSign.mq5.

Рис.1. Индикатор NRatio_HTF_Signal. Сигнал продолжения тренда

Рис.2. Индикатор NRatio_HTF_Signal. Сигнал для совершения сделки