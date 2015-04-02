Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Exp_NRatioSign - эксперт для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2046
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Эксперт Exp_NRatioSign построен на основе сигналов семафорного стрелочного сигнального индикатора NRatioSign.
Сигнал на совершение сделки формируется при пересечении уровней перекупленности или перепроданности индикатора, определяемых во входных параметрах эксперта:
input uint HLR_UpLevel=80; // Уровень перекупленности input uint HLR_DnLevel=20; // Уровень перепроданности
Имеется два алгоритма для совершения сделок, определяемых входным параметром эксперта:
input Alg_Method Mode=MODE_OUT; // Пробойный алгоритм
- Алгоритм совершения сделок на входе в зоны перепроданности или перекупленности;
- Алгоритм совершения сделок на выходе из зон перепроданности или перекупленности.
Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора NRatioSign.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.
При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.
Рис. 1. Примеры сделок на графике
Результаты тестирования за 2014 год на EURUSD H6:
Рис. 2. График результатов тестирования
Семафорный сигнальный индикатор на базе индикатора AFL_Winner.iSpread
Индикатор показывает спред на каждом баре, текущий и минимальный за период.
Индикатор AFL_Winner с возможностью изменения таймфрейма.NRatio_HTF_Signal
Индикатор NRatio_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора NRatioSign.