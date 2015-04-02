CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Exp_NRatioSign - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2046
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Эксперт Exp_NRatioSign построен на основе сигналов семафорного стрелочного сигнального индикатора NRatioSign.

Сигнал на совершение сделки формируется при пересечении уровней перекупленности или перепроданности индикатора, определяемых во входных параметрах эксперта:

input uint HLR_UpLevel=80;         // Уровень перекупленности
input uint HLR_DnLevel=20;         // Уровень перепроданности

Имеется два алгоритма для совершения сделок, определяемых входным параметром эксперта:

input Alg_Method Mode=MODE_OUT;    // Пробойный алгоритм
  1. Алгоритм совершения сделок на входе в зоны перепроданности или перекупленности;
  2. Алгоритм совершения сделок на выходе из зон перепроданности или перекупленности.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора NRatioSign.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2014 год на EURUSD H6:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

AFL_WinnerSign AFL_WinnerSign

Семафорный сигнальный индикатор на базе индикатора AFL_Winner.

iSpread iSpread

Индикатор показывает спред на каждом баре, текущий и минимальный за период.

AFL_Winner_Cloud_HTF AFL_Winner_Cloud_HTF

Индикатор AFL_Winner с возможностью изменения таймфрейма.

NRatio_HTF_Signal NRatio_HTF_Signal

Индикатор NRatio_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора NRatioSign.