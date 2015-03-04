CodeBaseРазделы
Индикаторы

TrendlessAG - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Просмотров:
2764
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Barmaley

Индикатор (осциллятор) бестрендовости.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 20.02.2012.

Рис.1. Индикатор TrendlessAG

