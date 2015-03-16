Смотри, как бесплатно скачать роботов
MAMASign - индикатор для MetaTrader 5
Семафорный сигнальный индикатор с алгоритмом на пересечениях скользящих средних индикатора MAMA.
Рис.1. Индикатор MAMASign
Leading_HTF
Индикатор Leading с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Modified_Optimum_Elliptic_Filter_HTF
Индикатор Modified_Optimum_Elliptic_Filter с возможностью изменения таймфрейма во входных параметрах.
Exp_Leading
Торговая система с использованием индикатора Leading.MAMA_HTF_Signal
Индикатор MAMA_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора MAMASign в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы.