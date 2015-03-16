CodeBaseРазделы
MAMASign - индикатор для MetaTrader 5

Семафорный сигнальный индикатор с алгоритмом на пересечениях скользящих средних индикатора MAMA.

Рис.1. Индикатор MAMASign

Рис.1. Индикатор MAMASign

Leading_HTF Leading_HTF

Индикатор Leading с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Modified_Optimum_Elliptic_Filter_HTF Modified_Optimum_Elliptic_Filter_HTF

Индикатор Modified_Optimum_Elliptic_Filter с возможностью изменения таймфрейма во входных параметрах.

Exp_Leading Exp_Leading

Торговая система с использованием индикатора Leading.

MAMA_HTF_Signal MAMA_HTF_Signal

Индикатор MAMA_HTF_Signal выводит направление тренда или сигнал для сделки с индикатора MAMASign в виде графического объекта с цветной индикацией тренда или направления сделки и подает алерты или звуковые сигналы.