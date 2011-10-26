CodeBaseРазделы
Modified Optimum Elliptic Filter - индикатор для MetaTrader 5

Опубликовал:
Nikolay Kositsin
Просмотров:
3177
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

Witold Wozniak

Модифицированный эллиптический фильтр из книги Джона Элерса "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading".

Индикатор Modified Optimum Elliptic Filter

