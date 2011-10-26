Смотри, как бесплатно скачать роботов
Modified Optimum Elliptic Filter - индикатор для MetaTrader 5
Опубликовал:
- Nikolay Kositsin
Просмотров:
- 3177
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:
Witold Wozniak
Модифицированный эллиптический фильтр из книги Джона Элерса "Cybernetic Analysis for Stocks and Futures: Cutting-Edge DSP Technology to Improve Your Trading".
iSimpleClock_v2
Простые часы с отображением через графический объект "надпись" (OBJ_LABEL).LinearRegSlope_V1
Ненормированный осциллятор с использованием алгоритма линейной регрессии.
TSI-Oscillator
Типичный нормированный осциллятор с сигнальной линией.METRO
Индикатор осцилляторного типа, отображающий свои значения на основе технического индикатора RSI (Relative Strength Index).