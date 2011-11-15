Ставь лайки и следи за новостями
Реальный автор:
Ivan Kornilov
Индикатор окрашивает свечи в зависимости от действующего тренда с учетом коррекции по фибо-уровням, а также подает алерты или звуковые сигналы при смене тренда.
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 15.02.2010.
