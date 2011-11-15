CodeBaseРазделы
FiboCandles - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin
5831
(27)
Ivan Kornilov

Индикатор окрашивает свечи в зависимости от действующего тренда с учетом коррекции по фибо-уровням, а также подает алерты или звуковые сигналы при смене тренда.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 15.02.2010.

Рис.1 Индикатор FiboCandles


