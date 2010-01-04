Смотри, как бесплатно скачать роботов
Индикатор Vortex - индикатор для MetaTrader 4
Этот индикатор представлен в статье "The Vortex Indicator", которая появится в январском выпуске "Technical Analysis of Stocks & Commodities" (2010).
Детальное описание индикатора и идеи торговли по нему изложены в указанной статье.
Примечание редакции:
Данный индикатор является зеркальным переводом английской версии.
Если у вас есть вопросы или пожелания к автору, лучше задать их в комментариях к оригинальной версии или связаться с автором в личке.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9429
