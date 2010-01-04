Этот индикатор представлен в статье "The Vortex Indicator", которая появится в январском выпуске "Technical Analysis of Stocks & Commodities" (2010).

Детальное описание индикатора и идеи торговли по нему изложены в указанной статье.

Картинка:





Индикатор Vortex

Примечание редакции:

Данный индикатор является зеркальным переводом английской версии.

Если у вас есть вопросы или пожелания к автору, лучше задать их в комментариях к оригинальной версии или связаться с автором в личке.