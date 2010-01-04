CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Индикатор Vortex - индикатор для MetaTrader 4

[Deleted] | Russian English Español Deutsch Português
Просмотров:
9022
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Этот индикатор представлен в статье "The Vortex Indicator", которая появится в январском выпуске "Technical Analysis of Stocks & Commodities" (2010).

Детальное описание индикатора и идеи торговли по нему изложены в указанной статье.

Картинка:


Индикатор Vortex

Примечание редакции:

Данный индикатор является зеркальным переводом английской версии.

Если у вас есть вопросы или пожелания к автору, лучше задать их в комментариях к оригинальной версии или связаться с автором в личке.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9429

Канальный ЗигЗаг Канальный ЗигЗаг

Новая версия ЗигЗага на каналах.

Трейлинг по наклонной Трейлинг по наклонной

Подтягивание ордеров Buy Stop и Sell Stop и уровня StopLoss открытых позиций вдоль наклонных линий

Дивергенция (советник) Дивергенция (советник)

Исследуем торговлю по дивергенции

FOZZI (Советник) FOZZI (Советник)

Исследуем метод FOZZI