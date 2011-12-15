Сигнальный индикатор из популярной торговой системы BrainTrend1 с предварительным усреднением ценовых таймсерий.

Многие отказывались от обычного BrainTrendSig1 (BTS1), т.к. эта система рисует много ложных сигналов. Для решения этой проблемы нужно было использовать фильтры и загружать график дополнительными индикаторами. В данном индикаторе эта проблема решена при помощи JMA-сглаживания ценовых таймсерий, использованных при расчете индикатора.



В результате индикатор стал более стабильным, благодаря JMA-сглаживанию ложных сигналов стало намного меньше. Такие участки теперь воспринимаются системой как флетовые, а чувствительность системы к волатильности рынка можно теперь регулировать параметром "Length_". По сравнению с обычным ВТS1 новый индикатор смотрится на графике как более надежная система. Можно даже сказать, что это новая трендследящая система.

Для работы индикатора в папке MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора JMA.mq5.