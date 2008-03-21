CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

TREND_alexcud v_2 - эксперт для MetaTrader 4

Денис | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
22623
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник основан на индикаторе TREND_alexcud v_2.

Результаты тестирования:

Советник основан на индикаторе TREND_alexcud.

МТС "MoneyRain" МТС "MoneyRain"

Советник, увеличивающий размер лота после каждой профитной сделки, если до нее были убыточные сделки.

Universum 3.0 Universum 3.0

Советник увеличивающий размер лота после каждой убыточной сделки.

Labtrend1_v2 Labtrend1_v2

Индикатор Labtrend1_v2.

MBA MBA

Индикатор MBA. Использует сигналы индикаторов: MACD, Stochastic, RSI, Momentum.