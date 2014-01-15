Autor real:

Sergey Bochkanov. Site do projeto ALGLIB - http://www.alglib.net/. A biblioteca remonta a 1999.



ALGLIB é uma das maiores e mais completas bibliotecas matemáticas



Você precisa fazer uma transformação rápida de Fourier ou resolver um sistema de equações diferenciais? Você executa uma análise de dados complexos tentando reunir todos os métodos em um só lugar, como código-fonte? Então a biblioteca de métodos numéricos ALGLIB é para você!



ALGLIB é atualmente uma das melhores bibliotecas de algoritmos multi-linguagem. Abaixo estão os recursos ALGLIB mencionados no site oficial:



ALGLIB é uma multi-plataforma para análise numérica e biblioteca de processamento de dados. Ela suporta várias linguagens de programação (C++, C#, Pascal, Visual Basic for Applications) e vários sistemas operacionais (Windows, Linux, Solaris). Características de ALGLIB: Álgebra Linear (algoritmos diretos, EVD/SVD)

Solucionadores (linear e não-linear)

Interpolação

Otimização

Transformação rápida de Fourier

Integração numérica

Mínimos quadrados lineares e não lineares

Equações diferenciais ordinárias

Funções especiais

Estatística (estatística descritiva, testes de hipóteses)

Análise de dados (classificação/regressão, incluindo redes neurais)

Por que escolher ALGLIB? Por se tratar de: portabilidade . Ela pode ser compilada em qualquer lugar usando quase todo o compilador (ver matriz de compatibilidade para mais informações).

fácil de usar . Ela suporta várias linguagens de programação. Se você usar uma linguagem, você não precisa estudar uma outra (Fortran, por exemplo) para compilar e linkar uma biblioteca externa.

open source . Ela pode ser usada gratuitamente sob a licença GPL 2+.

adequada também para usos comerciais. Aqueles que querem usar ALGLIB em aplicações comerciais podem comprar uma licença comercial sem exigência de copyleft.

A biblioteca ALGLIB está sendo constantemente aprimorada, novas funções e melhorias, de acordo com os comentários dos usuários, são implementadas regularmente. A versão mais recente é 4.0.

Além disso, a biblioteca contém uma grande coleção de casos que cobre a maior parte das funcionalidades dos métodos propostos. Isso permitirá que você realize testes e informe os erros encontrados aos autores do projeto.







As funções estáticas da classe CAlglib devem ser usadas para se trabalhar com a biblioteca, pois todas as funções da biblioteca são movidas para a classe de sistema CAlglib como funções estáticas.

Os scripts de casos de teste, testclasses.mq5 e testinterfaces.mq5, estão ligados em um script de demonstração usealglib.mq5. Arquivos Include de mesmo nome (testclasses.mqh e testinterfaces.mqh) são usados ​​para iniciar os casos de teste. Eles devem ser colocados em \MQL5\Scripts\Alglib\Testcases\.

Nota: a execução do script testclasses.mq5 leva muito tempo (cerca de 8 minutos).



Abaixo está uma informação mais detalhada sobre os pacotes de bibliotecas portados ALGLIB MQL5:



Pacotes

Descrição

alglib.mqh

O pacote da biblioteca principal inclui funções personalizadas. Estas funções devem ser chamadas para se trabalhar com a biblioteca.

alglibinternal.mqh

Classes adicionais para a operação de outros pacotes de bibliotecas. alglibmisc.mqh O pacote contém as seguintes classes: CHighQualityRand - gerador de números aleatórios de alta qualidade. CNearestNeighbor - Geração e solução de KD-trees. ap.mqh O pacote contém também classes adicionais necessárias para outros pacotes.

bitconvert.mqh Classes básicas С++ e funções que estão ausentes em MQL5 como built-in:

BitConverter - classe para transformar valores tipo double e int em uma matriz de bits e vice-versa. CInfOrNaN - NaNs, verificação infinita mais/menos e geração de classe. ArrayReverse - elementos da matriz de função inversa. GetSelectionString - função para receber a string gerada a partir de elementos da matriz tipo char. MathSign - função de cálculo de sinal de número. MathSinh - função de cálculo de seno hiperbólico. MathCosh - função de cálculo de cosseno hiperbólico. MathTanh - função de cálculo de tangente hiperbólica.

dataanalysis.mqh Classes para análise de dados:

CBdSS - funções de cálculo de erro.

CDForest - trabalhando com florestas de árvores de solução. CKMeans - clusterização usando algoritmo k-means++. CLDA - análise discriminante linear. CLinReg - regressão linear. CMLPBase - perceptron multicamadas (redes neurais). CLogit - regressão logit multinomial. CMarkovCPD - Cadeias de Markov para dados populosos.

CMLPTrain - treinamento de perceptron multicamadas. CMLPE - conjuntos de redes neurais. CPCAnalysis - método de componentes principais. delegatefunctions.mqh O pacote contém classes criadas como substitutas de outras. Os objetos dessas classes são funções otimizadas em vários métodos da biblioteca.

diffequations.mqh Classe para a solução de equações diferenciais ordinárias:

CODESolver - resolução de equações diferenciais ordinárias. fasttransforms.mqh Classes de transformação rápida:

CFastFourierTransform - transformação rápida de Fourier. CConv - convolução. CCorr - correlação cruzada. CFastHartleyTransform - transformação rápida de Hartley.

integration.mqh Classes para integração numérica:

CGaussQ - quadratura de Gauss. CGaussKronrodQ - fórmulas de quadratura Gauss–Kronrod. CAutoGK - integrador adaptativo.

interpolation.mqh Classes de interpolação, aproximação e de diferenciação numérica:

CIDWInt - interpolação e aproximação pela distância média ponderada inversa. CRatInt - interpolação racional. CPolInt - interpolação polinomial. CSpline1D - interpolação de spline unidimensional. CLSFit - aproximação usando o método dos mínimos quadrados lineares ou não-lineares. CPSpline - interpolação de spline paramétrica.

CSpline2D - interpolação de spline bidimensional. linalg.mqh Classes para o cálculo de algumas operações de álgebra linear:

COrtFac - Decomposições QR/LQ, decomposições de Hessenberg, bem como de matrizes bi e tridiagonais. CEigenVDetect - encontrar os autovalores e autovetores. CMatGen - geração de matrizes aleatórias. CTrFac - decomposições LU e Cholesky. CRCond - estimativa de um valor de dependência de matriz. CMatInv - inversão de matriz. CBdSingValueDecompose - decomposição singular de uma matriz bidiagonal. CSingValueDecompose - matriz de decomposição singular. CFbls - soluções lineares básicas rápidas. CMatDet - cálculo de determinante de matriz. CSpdGEVD - encontrar autovalores e autovetores de matrizes simétricas generalizadas. CInverseUpdate - matrizes de inversão e atualização. CSchur - decomposição de Issai Schur.

matrix.mqh Classes de matrizes: inteira, contínua e complexa.

optimization.mqh Classes de otimização dimensionais e multidimensionais:

CMinCG - otimização utilizando o método do gradiente conjugado. CMinBLEIC - otimização com restrições lineares na forma de equações e inequações. CMinLBFGS - otimização usando geração e classificação do modelo quadrático da função sucessiva. CMinQP - programação quadrática com restrições lineares na forma de equações e inequações. CMinLM - otimização utilizando o algoritmo de Levenberg-Marquardt. CMinComp - funções de compatibilidade com versões anteriores.

solvers.mqh Classes para resolver sistemas de equações lineares e não-lineares:

CDenseSolver - resolução de sistemas de equações lineares. CNlEq - resolução de sistemas de equações não-lineares. specialfunctions.mqh Classes de funções de distribuição, integrais e polinômios:

CGammaFunc - função Gamma. CIncGammaF - função Gamma incompleta. CBetaF - função Beta. CIncBetaF - função Beta incompleta. CPsiF - função-psi. CAiryF - função Airy. CBessel - Funções integrais de Bessel. CJacobianElliptic - Funções elípticas Jacobianas. CDawson - integral de Dawson. CTrigIntegrals - integrais trigonométricas. CElliptic - integrais elípticas de primeira e de segunda ordem. CExpIntegrals - integrais exponenciais. CFresnel - integrais de Fresnel. CHermite - polinômios Hermite. CChebyshev - polinômios Chebyshev. CLaguerre - polinômios Laguerre. CLegendre - polinômios Legendre. CChiSquareDistr - distribuição de qui-quadrado. CBinomialDistr - distribuição binomial. CNormalDistr - distribuição normal. CPoissonDistr - distribuição Poisson. CStudenttDistr - distribuição t de Student. CFDistr - distribuição F. statistics.mqh Classes de análise estatística dos dados:

CBaseStat - métodos estatísticos básicos. CCorrTests - teste de correlação de significância. CJarqueBera - Critério de Jarque-Bera. CMannWhitneyU - Critério U de Mann-Whitney. CSignTest - teste de sinal. CStudentTests - teste t de Student. CVarianceTests - teste F e do qui quadrado. CWilcoxonSignedRank - Critério W de Wilcoxon.





Código:

As funções da biblioteca possuem comentários detalhados sobre os seus usos.

static bool CBaseStat::SampleMoments( const double &cx[], const int n, double &mean, double &variance, double &skewness, double &kurtosis) { if (!CAp::Assert(n>= 0 , __FUNCTION__ + ": the error variable" )) return ( false ); if (!CAp::Assert(CAp::Len(cx)>=n, __FUNCTION__ + ": length(x)<n" )) return ( false ); if (!CAp::Assert(CApServ::IsFiniteVector(cx,n), __FUNCTION__ + ": x is not finite vector" )) return ( false ); double v= 0 ; double v1= 0 ; double v2= 0 ; double stddev= 0 ; mean= 0 ; variance= 0 ; skewness= 0 ; kurtosis= 0 ; if (n<= 0 ) return ( true ); for ( int i= 0 ;i<n;i++) mean+=cx[i]; mean/=n; if (n!= 1 ) { for ( int i= 0 ;i<n;i++) v1+=CMath::Sqr(cx[i]-mean); for ( int i= 0 ;i<n;i++) v2+=cx[i]-mean; v2=CMath::Sqr(v2)/n; variance=(v1-v2)/(n- 1 ); stddev= MathSqrt (variance); } else variance= EMPTY_VALUE ; if (stddev!= 0 ) { for ( int i= 0 ;i<n;i++) { v=(cx[i]-mean)/stddev; v2=CMath::Sqr(v); skewness+=v2*v; kurtosis+=CMath::Sqr(v2); } skewness=skewness/n; kurtosis=kurtosis/n- 3 ; } return ( true ); }

As funções estáticas da classe CAlglib devem ser usadas para se trabalhar com a biblioteca. Abaixo está o código-fonte do script usealglib.mq5 para o cálculo de alguns parâmetros estatísticos de negociação:

#property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Math\Alglib\alglib.mqh> #include <Trade\DealInfo.mqh> #include <Arrays\ArrayDouble.mqh> void OnStart () { CDealInfo deal; CArrayDouble *profit= new CArrayDouble; CArrayDouble *balance_total= new CArrayDouble; double balance= 0 ; HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()); int deals_total= HistoryDealsTotal (); for ( int i= 0 ;i<deals_total;i++) { deal.SelectByIndex(i); if (deal.DealType()== DEAL_TYPE_BALANCE ) { if ( NormalizeDouble (deal.Profit()+deal.Swap(), 2 )>= 0.0 ) if (balance== 0.0 ) balance=deal.Profit(); } if (deal.DealType()== DEAL_TYPE_BUY || deal.DealType()== DEAL_TYPE_SELL ) if (deal.Entry()== DEAL_ENTRY_OUT || deal.Entry()== DEAL_ENTRY_INOUT ) { profit.Add( NormalizeDouble (deal.Profit()+deal.Swap()+deal.Commission(), 2 )); balance_total.Add(balance); balance=balance+ NormalizeDouble (deal.Profit()+deal.Swap()+deal.Commission(), 2 ); } } balance_total.Add(balance_total.At(balance_total.Total()- 1 )+profit.At(balance_total.Total()- 1 )); double arr_balance[]; ArrayResize (arr_balance,balance_total.Total()); for ( int i= 0 ;i<balance_total.Total();i++) arr_balance[i]=balance_total.At(i); double arr_profit[]; ArrayResize (arr_profit,profit.Total()); for ( int i= 0 ;i<profit.Total();i++) arr_profit[i]=profit.At(i); int nvars= 1 ; int npoints=balance_total.Total(); CMatrixDouble xy(npoints,nvars+ 1 ); for ( int i= 0 ;i<npoints;i++) { xy[i].Set( 0 ,i); xy[i].Set( 1 ,arr_balance[i]); } int info; CLinearModelShell lm; CLRReportShell ar; double lr_coeff[]; double lr_values[]; ArrayResize (lr_values,npoints); CAlglib::LRBuild(xy,npoints,nvars,info,lm,ar); CAlglib::LRUnpack(lm,lr_coeff,nvars); for ( int i= 0 ;i<npoints;i++) lr_values[i]=lr_coeff[ 0 ]*i+lr_coeff[ 1 ]; double exp_payoff,tmp1,tmp2,tmp3; CAlglib::SampleMoments(arr_profit,exp_payoff,tmp1,tmp2,tmp3); double HPR[]; ArrayResize (HPR,balance_total.Total()- 1 ); for ( int i= 0 ;i<balance_total.Total()- 1 ;i++) HPR[i]=balance_total.At(i+ 1 )/balance_total.At(i); double AHPR,SD; CAlglib::SampleMoments(HPR,AHPR,SD,tmp2,tmp3); SD= MathSqrt (SD); double lr_corr=CAlglib::PearsonCorr2(arr_balance,lr_values); double lr_stand_err= 0 ; for ( int i= 0 ;i<npoints;i++) { double delta= MathAbs (arr_balance[i]-lr_values[i]); lr_stand_err=lr_stand_err+delta*delta; } lr_stand_err= MathSqrt (lr_stand_err/(npoints- 2 )); double sharpe_ratio=(AHPR- 1 )/SD; PrintFormat ( "-----------------------------------------------" ); PrintFormat ( "Correlation function: y = %.2fx + %.2f" ,lr_coeff[ 0 ],lr_coeff[ 1 ]); PrintFormat ( "Expected Payoff = %.2f" ,exp_payoff); PrintFormat ( "AHPR = %.4f" ,AHPR); PrintFormat ( "Sharpe Ratio = %.2f" ,sharpe_ratio); PrintFormat ( "LR Correlation = %.2f" ,lr_corr); PrintFormat ( "LR Standard Error = %.2f" ,lr_stand_err); PrintFormat ( "-----------------------------------------------" ); delete profit; delete balance_total; }

Temos então o seguinte resultado:



