Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
BnB_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2356
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор BnB с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора BnB.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор BnB_HTF
Channel Trailing
Эксперт для трейлинга по ценовому каналу.BnB
Индикатор силы быков и медведей.
BoDi_HTF
Индикатор BoDi с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Imp_XMA_HTF
Индикатор Imp_XMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.