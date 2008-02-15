CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Eugene - эксперт для MetaTrader 4

Евгений | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5270
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Nextbar Nextbar

Советник Nextbar.

RAVI (Range Action Verification Index) RAVI (Range Action Verification Index)

Он построен на другом принципе, нежели АDХ. Чанд предлагает 13-недельную SMA как основу индикатора.

Daily range Daily range

Прогнозирование дневных диапазонов цен. Этот индикатор показывает уровни сопротивления и поддержки текущего дня.

Индикатор Impulse CD Индикатор Impulse CD

Индикатор Impulse CD, продолжение импульсного подхода