TSI_WPR_HTF - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор TSI_WPR с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора TSI_WPR.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор TSI_WPR_HTF
