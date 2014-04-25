CodeBaseРазделы
CHashArrayStringString - библиотека для MetaTrader 5

Mikhail Vdovin
Опубликован:
Обновлен:
Включаемый файл содержит набор классов, демонстрирующих один из способов организации Hash массива строк по строковому ключу.

Пример использования:

#include <HashArray.mqh>

void OnStart()
  {
   CHashArrayStringString Hash;
   Hash.Put("k1", "v1");
   Hash.Put("k2", "v2");

   Hash["k3"] = "v3";
   Hash["k2"] = "vv2";

   string t1 = Hash["k1"].value;
   string t2 = Hash["k2"].value;
   string t3 = Hash["k3"].value;

   Alert("k1=",t1);
   Alert("k2=",t2);
   Alert("k3=",t3);
  }


Результат:


Тест производительности:

#include <HashArray.mqh>
void OnStart()
{
   CHashArrayStringString Hash();
   uint StartTime=GetTickCount();
   for(int n=0; n<10000; n++)
   {
      Hash["key"+IntegerToString(n)] = "trash";
   }
   uint timeTotal = GetTickCount() - StartTime;
   Alert("add 10k elements in ", IntegerToString(timeTotal), " ms");
   
}
add 10k elements in 31 ms

