CHashArrayStringString - библиотека для MetaTrader 5
- 2284
Включаемый файл содержит набор классов, демонстрирующих один из способов организации Hash массива строк по строковому ключу.
Пример использования:
#include <HashArray.mqh> void OnStart() { CHashArrayStringString Hash; Hash.Put("k1", "v1"); Hash.Put("k2", "v2"); Hash["k3"] = "v3"; Hash["k2"] = "vv2"; string t1 = Hash["k1"].value; string t2 = Hash["k2"].value; string t3 = Hash["k3"].value; Alert("k1=",t1); Alert("k2=",t2); Alert("k3=",t3); }
Результат:
Тест производительности:
#include <HashArray.mqh> void OnStart() { CHashArrayStringString Hash(); uint StartTime=GetTickCount(); for(int n=0; n<10000; n++) { Hash["key"+IntegerToString(n)] = "trash"; } uint timeTotal = GetTickCount() - StartTime; Alert("add 10k elements in ", IntegerToString(timeTotal), " ms"); }
add 10k elements in 31 ms
