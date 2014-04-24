Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
HullTrend_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2349
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор HullTrend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора HullTrend.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор HullTrend_HTF
AMA_STL_HTF
Индикатор AMA_STL с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Exp_wlxBWWiseMan-2
Эксперт Exp_wlxBWWiseMan-2 построен с использованием семафорного сигнального индикатора wlxBWWiseMan-2.
TSI_MACD_HTF
Индикатор TSI_MACD с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.BackgroundCandle_HullTrend_HTF
Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма в соответствии с показаниями индикатора HullTrend.