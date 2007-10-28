Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Pivot Lines TimeZone - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6633
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Alejandro Galindo
Индикатор, показывающий максимум и минимум предыдущего дня.
Индикатор, показывающий максимум и минимум предыдущего дня.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7343
RBCI2
Модифицированная версия индикатора RBCI.RFTL
Reference Fast Trend Line (RFTL)- опорная быстрая линия тренда, являeтся откликом цифрового фильтра FATL на входной ряд цен, взятый с задержкой, равной соответствующему интервалу Найквиста 1/2F.