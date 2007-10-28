CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Pivot Lines TimeZone - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
6633
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Alejandro Galindo

Индикатор, показывающий максимум и минимум предыдущего дня.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7343

RBCI2 RBCI2

Модифицированная версия индикатора RBCI.

RFTL RFTL

Reference Fast Trend Line (RFTL)- опорная быстрая линия тренда, являeтся откликом цифрового фильтра FATL на входной ряд цен, взятый с задержкой, равной соответствующему интервалу Найквиста 1/2F.

PCCI PCCI

Perfect Commodity Channel Index. Он имеет некоторую внешнюю схожесть в способе вычисления с индексом товарного канала CCI (Commodity Channel Index) Д. Лэмберта.

Mom Cross Mom Cross

Индикатор Mom Cross.