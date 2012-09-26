Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Close Flat Channel - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3430
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Алгоритм расчёта:
- Находим максимальную и минимальную цену закрытия за указанный период и проверяем, находятся ли они в пределах указанного диапазона.
- Если выполняется п.1, находим максимальный high и минимальный low за период, добавляем / отнимаем отступ и отрисовываем границы канала.
- Если параметр "Учитывать предыдущие границы" равен true - будут учитываться границы предыдущего канала, если таковой был на предыдущем баре.
Советы:
- Индикатор создавался с целью определения уровней для расстановки стоп-ордеров на пробой флэта.
- Следует учитывать, что если расстояние между закрытиями на больших фреймах будет слишком малым, индикатор может ничего не отображать, так как попросту не найдёт соответствующих ситуаций
