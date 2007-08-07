CodeBaseРазделы
Советники

e-TurboFx - эксперт для MetaTrader 4

Russian English 中文 Español 日本語 Português
11523
(11)
extern string _tmp1_ = " --- Параметры эксперта ---";
extern int N = 3; — проверяем 3 последних бара;
extern double Lots = 0.1; — рабочий лот;
extern int StopLoss = 70; — стоплосс в пунктах;
extern int TakeProfit = 120; — тейкпрофит в пунктах;
extern int Slippage = 3; — макс. допустимое проскальзывание;
extern int Magic = 50607; — уникальный идентификатор ордеров эксперта.

 

 

 

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7262

