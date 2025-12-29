Оптимизация MA7 Agave C1 | EURUSD | M15

Брокер: RoboForex-Pro

Платформа: MetaTrader 5

Советник: MA7 Agave C1

Символ: EURUSD

Таймфрейм: M15

Период: 2024.12.01 – 2025.12.01

Начальный депозит: 1000$

Цель: найти настройки с самой высокой прибылью





Предупреждение

Результаты на исторических данных не гарантируют успешных результатов в будущем.





Дополнительные рекомендации

Управляйте рисками: всегда используйте стоплоссы, чтобы ограничить возможные убытки, и не рискуйте суммой, которую не можете позволить себе потерять.

Диверсифицируйте портфель: не полагайтесь только на один инструмент или стратегию; распределяйте инвестиции между различными инструментами для снижения рисков.

Регулярно пересматривайте стратегии: рынки меняются, поэтому периодически анализируйте и корректируйте свою торговую систему на основе актуальных данных.

Тестируйте на демо-счете: перед реальной торговлей проверьте стратегию на демо-счете, чтобы минимизировать потери от непредвиденных ситуаций.

Учитесь: изучайте основы трейдинга, экономику и психологию, чтобы принимать обоснованные решения и избегать эмоциональных ошибок. Помните, что трейдинг связан с высоким риском, и успех требует дисциплины и терпения.





Наборы для оптимизации

Набор оптимизируемых настроек #1

(Opt_Set_MA7_Agave_C1_EURUSD_M15_ #1):





Money management settings

Risk per trade (0.0 | 0.5 | 5)





MA7 Agave settings

ADX period (50 | 50 | 500)





MA7 Flax settings

ATR period (50 | 50 | 500) ATR multiplier, coeff (2 | 0.5 | 5)





Position closing settings

StopLoss, points (50 | 50 | 500) TakeProfit, points (50 | 50 | 500)





Результат оптимизации





Набор оптимизируемых настроек #2

(Opt_Set_MA7_Agave_C1_EURUSD_M15_ #2):





Money management settings

Risk per trade (0.0 | 0.5 | 5)





MA7 Agave settings

ADX period (50 | 50 | 500)





MA7 Flax settings

ATR period (50 | 50 | 500) ATR multiplier, coeff (2 | 0.5 | 5)





Position closing settings

StopLoss, ATR coeff (1 | 1 | 10) TakeProfit, ATR coeff (1 | 1 | 10)





Результат оптимизации





Набор оптимизируемых настроек #3

(Opt_Set_MA7_Agave_C1_EURUSD_M15_ #3):





Money management settings

Risk per trade (0.0 | 0.5 | 5)





MA7 Agave settings

ADX period (50 | 50 | 500)





MA7 Flax settings

ATR period (50 | 50 | 500) ATR multiplier, coeff (2 | 0.5 | 5)





Position closing settings

TakeProfit, SL mult (1 | 0.5 | 5) StopLoss, High/Low (1 | 1 | 10)





Результат оптимизации





Советник для оптимизации

MA7 Agave C1 MT4

MA7 Agave C1 MT5





Наборы для оптимизации можно скачать в прикрепленных файлах.





