Недельный обзор: XAUUSD, #SP500, #BRENT | 02 января 2026

XAUUSD: BUY 4475.00, SL 4465.00, TP 4550.00

Новогодний бонус 226% на пополнение от 350$. Введи промокод NY26 в Личном кабинете и участвуй! Условия

Золото начинает неделю около $4 470 за унцию: спрос поддерживают ожидания дальнейшего снижения ставки ФРС в 2026 году и неопределённость вокруг геополитики. Инвесторы также следят за протоколом декабрьского заседания ФРС и свежей статистикой США.





Если протокол подтвердит готовность регулятора идти на смягчение при замедлении инфляции, интерес к защитным активам может усилиться. Риск для котировок — резкий рост доходности госбумаг и укрепление доллара на фоне сильных данных.





Торговая рекомендация: BUY 4475.00, SL 4465.00, TP 4550.00













#SP500: BUY 6930, SL 6910, TP 7080

Индекс S&P 500 завершает год у рекордных уровней около 6 930 пунктов, а новая неделя проходит в режиме низкой активности из-за праздников. Фокус — протокол декабрьского заседания ФРС и блок статистики по жилью и деловой активности в США.





Позитив для рынка — ожидания более дешёвого кредитования и устойчивые прогнозы по прибыли компаний на 2026 год. Сдерживающий фактор — риск, что протокол покажет осторожность ФРС и вызовет пересмотр ожиданий по ставкам.





Торговая рекомендация: BUY 6930, SL 6910, TP 7080









#BRENT: BUY 61.00, SL 60.70, TP 63.70

Нефть Brent удерживается вблизи $61 за баррель: рынок реагирует на новости вокруг переговоров по Украине и напряжённость на Ближнем Востоке, которые повышают риск перебоев поставок. Поддержку цене даёт и сезонное восстановление спроса в конце года.





Одновременно сохраняются опасения избыточного предложения в 2026 году, что ограничивает рост. На неделе внимание будет к данным по запасам нефти в США и заявлениям крупных производителей о планах добычи.





Торговая рекомендация: BUY 61.00, SL 60.70, TP 63.70





