Фундаментальный анализ рынка за 29.12.2025 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

17:00 EET. USD - Изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья

EURUSD:

Пара EUR/USD в начале недели удерживается возле 1.1780 на фоне ослабления доллара: рынок закладывает более мягкие финансовые условия в США в 2026 году и снижает спрос на защитные активы. Конец года проходит при низкой ликвидности, поэтому даже умеренные новости способны давать заметные движения. Ключевой ориентир — ожидание публикации протоколов декабрьского заседания ФРС, которые должны прояснить настроение внутри регулятора.

Со стороны евро поддержку дает отсутствие сигналов к ускорению смягчения политики Европейского центрального банка: инвесторы ждут осторожного подхода и оценки инфляции и деловой активности по мере поступления статистики. В таких условиях разница в ожиданиях по ставкам между США и еврозоной остается главным фундаментальным фактором, и любые признаки охлаждения американской экономики работают в пользу единой валюты.

Дополнительный спрос на евро поддерживает улучшение внешнего фона: рынки реагируют на сообщения о дипломатических контактах вокруг Украины, что повышает интерес к рисковым активам. При этом волатильность может быстро вырасти из-за тонкого рынка и новостей из США, поэтому важно заранее определить уровни защиты позиции.

Торговая рекомендация: BUY 1.1780, SL 1.1755, TP 1.1865





GBPUSD:





GBP/USD держится в районе 1.3500: фунт получает поддержку от того, что Банк Англии на последнем заседании дал понять — снижение ставки будет идти осторожно, пока инфляционное давление полностью не вернётся к цели. Для рынка это означает, что доходность британских активов может оставаться относительно привлекательной, а резких шагов в сторону более дешёвых денег ждать рано.

Со стороны доллара давление сохраняют ожидания дальнейшего смягчения политики ФРС в 2026 году, однако из-за конца года ликвидность ограничена, и реакция на новости часто получается усиленной. В ближайшие часы внимание переключается на повестку США: участники рынка ждут протоколы декабрьского заседания ФРС и свежие индикаторы деловой активности, чтобы уточнить траекторию ставок.

Внутри Великобритании календарь данных на сегодня относительно лёгкий, поэтому основным драйвером остаётся разница в ожиданиях по ставкам и общий аппетит к риску. Если протоколы ФРС покажут готовность дольше удерживать жёсткие условия, доллар может получить краткосрочную поддержку, что способно временно ограничить рост пары. Тем не менее базовый фон по фунту остаётся устойчивым при контроле риска.

Торговая рекомендация: BUY 1.3505, SL 1.3485, TP 1.3585





USDJPY:





USD/JPY торгуется около 156.35, но иена выглядит увереннее после декабрьского повышения ставки Банком Японии и обсуждений внутри регулятора о необходимости продолжать постепенное ужесточение. Дополнительным ограничителем для роста пары выступают заявления Минфина Японии о готовности реагировать на чрезмерные колебания курса, что повышает осторожность участников рынка.

С американской стороны драйвером остаются ожидания по ставке ФРС: после декабрьского решения инвесторы пытаются оценить, насколько быстро регулятор готов смягчать условия в 2026 году. На этом фоне протоколы декабрьского заседания ФРС становятся главным событием ближайших суток, поскольку могут уточнить баланс аргументов по инфляции и рынку труда и, соответственно, по перспективам доходностей.

В конце года тонкий рынок увеличивает риск резких рывков, особенно в парах с иеной, где фактор возможного вмешательства властей воспринимается остро. При сохранении интереса к иене как к защитной валюте и при ожиданиях дальнейшей нормализации политики Банка Японии базовый перекос смещён в сторону более низкого USD/JPY. Важно учитывать новостные всплески и заранее задать уровни защиты позиции.

Торговая рекомендация: SELL 156.35, SL 156.55, TP 155.55





