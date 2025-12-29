С Новым Годом и Рождеством!
Аналитика и прогнозы

С Новым Годом и Рождеством!

29 декабря 2025, 13:59
Vladislav Andruschenko
Vladislav Andruschenko
0
14

Распродажа Новый Год 2026

🎄 С Новым 2026 Годом! Большая распродажа началась! 🎄

Отпразднуйте праздники с огромной скидкой -50% на все наши советники, утилиты и инструменты для торговли на Форекс!

Начните свой торговый 2026 год с лучшими инструментами в вашем арсенале.

   

🎁 Зачем обновляться в 2026 году?

   
           
  • 🚀 Новый год, новая стратегия: Максимизируйте прибыль с помощью передовых алгоритмов.
    •        
  • Проверенная надежность: Инструменты протестированы в реальных рыночных условиях.
    •        
  • 📉 Управление рисками: Защитите свой капитал в наступающем году.
    •    

🎅 Ограниченное праздничное предложение!

Это новогоднее спецпредложение доступно только в течение ограниченного времени.
Не упустите шанс получить премиальное программное обеспечение за полцены!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Изображение Описание Действия 🎁
              Торговая панель VirtualTradePad Торговая панель VirtualTradePad: Совершайте сделки прямо с графика, быстро управляйте позициями и ордерами с автоматическими расчетами. 🛒 Купить на MQL5

📥 Скачать Демо
📖 Инструкция и Видео
              VirtualTradePad MT4 Extra VirtualTradePad MT4 Extra: Торговая панель в один клик для MT4. Быстрое исполнение сделок с графика или клавиатуры. 🛒 Купить на MQL5

📥 Скачать Демо
📖 Инструкция и Видео
              Exp5 AI Sniper для MT5 Exp5 AI Sniper для MT5: Интеллектуальный, самооптимизирующийся торговый робот с передовыми стратегиями и умными алгоритмами. 🛒 Купить на MQL5

📥 Скачать и Инструкция
🎥 Смотреть Видео
              Exp4 AI Sniper для MT4 Exp4 AI Sniper для MT4: Интеллектуальный, самооптимизирующийся торговый робот с передовыми алгоритмами. 🛒 Купить на MQL5

📥 Скачать и Инструкция
🎥 Смотреть Видео
              Exp COPYLOT CLIENT для MT5 COPYLOT CLIENT для MT5: Бесшовное копирование сделок между счетами MT5-MT5 и MT4-MT5. 🛒 Купить на MQL5

📥 Скачать Демо
📖 Инструкция и Видео
              Exp COPYLOT CLIENT для MT4 COPYLOT CLIENT для MT4: Копируйте сделки, позиции и ордера между счетами MT4 и MT5. 🛒 Купить на MQL5

📥 Скачать Демо
📖 Инструкция и Видео
              Exp TickSniper PRO FULL Exp-TickSniper PRO FULL: Высокоскоростной тиковый скальпер для MT4. Автоматически подбирает параметры. 🛒 Купить на MQL5

📥 Скачать Демо
📖 Инструкция и Видео
              Exp TickSniper Exp TickSniper: Быстрый тиковый скальпер для MT4. Использует умный трейлинг-стоп и усреднение. 🛒 Купить на MQL5

📥 Скачать Демо
📖 Инструкция и Видео
              Exp5 The xCustomEA для MT5 Exp5 The xCustomEA для MT5: Универсальный советник для пользовательских индикаторов. Создавайте стратегии без программирования. 🛒 Купить на MQL5

📥 Скачать Демо
📖 Инструкция и Видео
              Exp4 The xCustomEA для MT4 Exp4 The xCustomEA для MT4: Универсальный советник для пользовательских индикаторов. Автоматизируйте любой индикатор на MT4. 🛒 Купить на MQL5

📥 Скачать Демо
📖 Инструкция и Видео
            Exp THE X FULL
 Exp THE X FULL (MT5): Универсальный автоматический советник. Работает со стандартными индикаторами, настраиваемые сигналы. 🛒 Купить на MQL5

📥 Скачать Демо
📖 Инструкция и Видео
              Exp4 THE X FULL Universal EA для MT4 Exp4 THE X FULL (MT4): Комплексный торговый советник с конструктором стратегий, множеством сигналов и фильтров. 🛒 Купить на MQL5

📥 Скачать Демо
📖 Инструкция и Видео
              Profit or Loss Pad Profit or Loss Pad: Автоматически закрывает позиции в MT5 на основе общей прибыли/убытка. 🛒 Купить на MQL5

📥 Скачать Демо
📖 Инструкция и Видео
              CloseIfProfitorLoss with Trailing CloseIfProfitorLoss with Trailing: Автоматически закрывает позиции в MT4 на основе целевой прибыли/убытка. 🛒 Купить на MQL5

📥 Скачать Демо
📖 Инструкция и Видео
              Averager FULL Averager FULL: Советник для усреднения убыточных позиций путем открытия дополнительных сделок. 🛒 Купить на MQL5

📥 Скачать Демо
📖 Инструкция и Видео
              Exp Averager Exp Averager (MT5): Советник для усреднения убыточных позиций. Умный трейлинг-стоп и управление лотами. 🛒 Купить на MQL5

📥 Скачать Демо
📖 Инструкция и Видео
              Exp5 Duplicator Exp5 Duplicator: Дублирует сделки/позиции/сигналы заданное количество раз на вашем счете MT5. 🛒 Купить на MQL5

📥 Скачать Демо
📖 Инструкция и Видео
              Exp4 Duplicator Exp4 Duplicator: Дублирует сделки и позиции на MT4. Поддерживает умножение лота. 🛒 Купить на MQL5

📥 Скачать Демо
📖 Инструкция и Видео
              Exp SafetyLock PRO Exp SafetyLock PRO: Защищает ваши сделки от внезапных разворотов рынка, автоматически выставляя противоположные ордера. 🛒 Купить на MQL5

📥 Скачать Демо
📖 Инструкция и Видео
              Exp5 Swing PRO для MT5 Exp5 Swing PRO для MT5: Торговая стратегия на основе свингов с противоположными отложенными ордерами и умножением лота. 🛒 Купить на MQL5

📥 Скачать Демо
📖 Инструкция и Видео
              Exp Swing Exp Swing (Free): БЕСПЛАТНЫЙ советник, реализующий стратегию Swinger. 📥 Скачать бесплатно

📖 Инструкция и Видео
              Exp COPYLOT MASTER для MT4 Exp COPYLOT MASTER для MT4 (Free): Бесплатный копир сделок для MT4. Копирует сделки в MT5. 📥 Скачать бесплатно

📖 Инструкция и Видео
              Exp5 COPYLOT MASTER для MT5 Exp5 COPYLOT MASTER для MT5 (Free): Бесплатный копир сделок для MT5 и MT4. 📥 Скачать бесплатно

📖 Инструкция и Видео
              Exp Assistant 5 Exp Assistant 5 (Free): Автоматически устанавливает Stop Loss, Take Profit, трейлинг-стоп. 📥 Скачать бесплатно

📖 Инструкция и Видео
              Exp Assistant 4 Exp Assistant 4 (Free): Автоматическое управление Stop Loss, Take Profit, трейлинг-стопом. 📥 Скачать бесплатно

📖 Инструкция и Видео
              Exp5 Tester PAD для Тестера Стратегий Exp5 Tester PAD (Free): Утилита для ручного тестирования стратегий в Тестере Стратегий MT5. 📥 Скачать бесплатно

📖 Инструкция и Видео
              Exp4 Tester PAD для Тестера Стратегий Exp4 Tester PAD (Free): Утилита для ручного тестирования стратегий в Тестере Стратегий MT4. 📥 Скачать бесплатно

📖 Инструкция и Видео
              Ind5 Extra Report Pad Ind5 Extra Report Pad (Free): Статистическая панель для MT5. Анализ вашего торгового счета в реальном времени. 📥 Скачать бесплатно

📖 Инструкция и Видео
              Ind4 Extra Report Pad Ind4 Extra Report Pad (Free): Статистическая панель для MT4. Анализ в реальном времени и анализ прибыльности. 📥 Скачать бесплатно

📖 Инструкция и Видео
              Exp Tick Hamster MT5 Exp Tick Hamster MT5: Советник с автоматической оптимизацией параметров. Создан для новичков. 🛒 Купить на MQL5

📥 Скачать Демо
📖 Инструкция и Видео


Не ждите! Обновите свой торговый портфель уже сегодня!

#советник, скальпер, распродажа, копир, скидка, Expforex, TradePad