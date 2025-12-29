Простой, быстрый Ложный пробой. Важно, четко определить уровень

С раннего утра, Ауди и Киви как с ума сошли, пошел резкий набор позиций в Лонг. Движение вверх можно было охарактеризовать как много и быстро прошли, но так как итогом подъема не было достижение глобальных эксремумов, а разворот неизбежен, то важно точно определить уровень, от которого возможен разворот.

Постулат: история повторяется - никто не отменял, поэтому все произошло так, как произошло ранее на истории.

EURAUD



Стрелочкой отметил, откуда ранее было стремительное падение





EURNZD



Тут ровно также, конечно с учетом специфики другого инструмента.

Точки входа были разные..



EURAUD



Не доходя до уровня сформировалась Предпробойная база, от которой случился Импульс вверх, который сумел достичь уровня, и показал разворотным баром отбой от уровня.

EURNZD



Заскочив выше уровня, цена сформировала небольшого размера канал, побыв в котором, цена упала вниз.











