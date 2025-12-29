Графики

Простой, быстрый Ложный пробой. Важно, четко определить уровень

29 декабря 2025, 16:22
С раннего утра, Ауди и Киви как с ума сошли, пошел резкий набор позиций в Лонг. Движение вверх можно было охарактеризовать как много и быстро прошли, но так как итогом подъема не было достижение глобальных эксремумов, а разворот неизбежен, то важно точно определить уровень, от которого возможен разворот.

Постулат: история повторяется - никто не отменял, поэтому все произошло так, как произошло ранее на истории.

EURAUD

Стрелочкой отметил, откуда ранее было стремительное падение


EURNZD

Тут ровно также, конечно с учетом специфики другого инструмента.

 

Точки входа были разные..

EURAUD

 

Не доходя до уровня сформировалась Предпробойная база, от которой случился Импульс вверх, который сумел достичь уровня, и показал разворотным баром отбой от уровня.

EURNZD

Заскочив выше уровня, цена сформировала небольшого размера канал, побыв в котором, цена упала вниз.




#Простой Ложный пробой