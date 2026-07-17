Funded Gold: результаты торговли с 13 по 17 июля на XAUUSD

Всем привет. Это очередной недельный обзор работы советника Funded Gold.

Как и сообщал ранее, подобные материалы будут выходить каждую неделю. В них я буду показывать полную статистику советника за конкретный торговый период: количество открытых сделок, соотношение прибыльных и убыточных позиций, а также общий финансовый результат.

В этом обзоре рассматривается торговля Funded Gold за неделю с 13 по 17 июля 2026 года.

Наблюдать за работой советника можно через открытый MQL5-сигнал:

https://www.mql5.com/ru/signals/2381971?source=Site+Profile+Seller

Страница Funded Gold и демо-версия:

https://www.mql5.com/ru/market/product/185088?source=Site+Market+My+Products+Page

Результаты недели

В течение недели Funded Gold работал на основном торговом инструменте XAUUSD и таймфрейме H1.

За период с 13 по 17 июля советник открыл 5 сделок. Четыре позиции завершились с прибылью, одна сделка была закрыта по Stop Loss.

Итоговая статистика:

Торговый инструмент: XAUUSD

Таймфрейм: H1

Всего сделок: 5

Прибыльных сделок: 4

Убыточных сделок: 1

Win Rate: 80%

Общий результат за неделю: +$7,226.09





Все представленные позиции были открыты на продажу. В начале недели советник получил убыточную сделку с результатом −$8,106.00, после чего продолжил работать по своей стандартной логике.

Следующие четыре позиции завершились с прибылью. В результате Funded Gold полностью компенсировал полученный убыток и закончил торговую неделю с положительным итогом.

Почему важно показывать убыточные сделки

Цель еженедельных обзоров заключается не в публикации только наиболее удачных результатов.

Убыточные позиции являются нормальной частью любой торговой системы. Поэтому в обзорах будут показываться все сделки Funded Gold без исключения: прибыльные, убыточные и периоды, в течение которых советник не находит подходящих условий для входа.

Такой формат позволяет оценивать не только конечную прибыль, но и поведение советника после получения убытка.

На этой неделе Funded Gold не увеличивал торговый риск и не пытался компенсировать Stop Loss с помощью мартингейла или сетки ордеров. Советник продолжил открывать позиции только после появления новых условий, предусмотренных торговым алгоритмом.

Как проверить результаты Funded Gold

Фактическую работу советника можно отслеживать через открытый сигнал MQL5. На странице сигнала доступна история торговли, текущие показатели счёта и новые сделки:

https://www.mql5.com/ru/signals/2381971?source=Site+Profile+Seller

Также результаты можно проверить самостоятельно в тестере стратегий MetaTrader 5.

Для этого необходимо скачать демо-версию Funded Gold со страницы продукта, выбрать XAUUSD, установить таймфрейм H1 и запустить тестирование за период с 13 по 17 июля 2026 года.

Следует учитывать, что результаты у разных брокеров могут немного различаться из-за котировок, спреда, времени торгового сервера и особенностей исполнения ордеров.

Страница Funded Gold и демо-версия:

https://www.mql5.com/ru/market/product/185088?source=Site+Market+My+Products+Page

Итог

Неделя с 13 по 17 июля завершилась для Funded Gold с результатом +$7,226.09.

Советник открыл 5 сделок: 4 прибыльные и 1 убыточную. После первого Stop Loss последующие позиции позволили восстановить полученный убыток и завершить неделю в прибыли.

Следующий обзор будет опубликован после окончания новой торговой недели.

Представленные результаты относятся к прошлой работе советника и не гарантируют аналогичных результатов в будущем.