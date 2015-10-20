«Фэт фингер» в исполнении Deutsche Bank: ошибка на $ 6 млрд

Этим летом ошибку формата «фэт фингер» можно было наблюдать в исполнении одной из самых авторитетных финансовых компаний мира — Deutsche Bank. Банк нечаянно выплатил 6 млрд долларов одному американскому хедж-фонду из числа своих клиентов во время валютных торгов. На следующий день крупнейший банк Германии вернул ошибочно переведенные деньги, но инцидент с его форекс-командой (базирующейся в Лондоне) поставил его в неловкое положение. Надо отметить, что Deutsche Bank и без того уже находится под пристальным вниманием со стороны регулирующих органов.

Что же произошло?

Злополучный инцидент произошел в июне 2015 года. Об этом написало вчера британское издание The Financial Times. Два человека, знакомых с вопросом, рассказали, что операцию с переводом $6 млрд обработал младший член команды форекс-продаж. В это время руководитель отдела (видимо, к счастью для себя) был в отпуске. Вместо обработки чистой стоимости сотрудник обработал валовый показатель. Получившееся в итоге число имело в своем составе «слишком много нулей», по словам одного из источников.

При работе с хедж-фондами банки, как правило, в течение дня обрабатывают различные сделки, а на закрытии торгов отправляют окончательный расчет.

Ошибка на 6 миллиардов поднимает серьезный вопрос о том, почему она не прошла под банковским «принципом четырех глаз», который требует, чтобы каждая сделка была просмотрена как минимум еще одним человеком, прежде чем уйти в процессинг. Эта история возбудила массу вопросов по поводу качества оперативного контроля и управления рисками внутри банка.

Банк сообщил о случившемся в ФРС США, ЕЦБ и британским финансовым надзорным органам. Источники Financial Times говорят, что такие ошибки достаточно распространены, однако размер «ляпа» Deutsche Bank – крайне редкое событие. Представители банка отказываются комментировать происшествие.

Грядут большие перемены

В июле должность сопредседателя правления Deutsche Bank занял Джон Крайан, который сразу же начал подчеркивать необходимость оптимизировать внутренние процессы в банке, усилить корпоративную культуру и наладить подпорченные отношения с регуляторами. Напомним, регуляторы по всему миру сейчас ведут следствие против DB по широкому диапазону правонарушений: от нарушения американских санкций против Ирана до манипулирования ставкой Libor и отмывания денег в России.

В своем меморандуме для сотрудников Крайан пишет: «Наша базовая задача — улучшить нашу систему, распухшую от неэффективных процессов, оптимизировать устаревшие и неадекватные технологии. Слишком много задач решается с использованием ручного труда, хотя они давно должны быть автоматизированы, слишком часто мы делаем неудачные инфраструктурные инвестиции, которые в итоге ни к чему не приводят».

Основная суть изменений в структуре — разделение на инвестиционный блок, торгующий ценными бумагами и валютами, и блок корпоративных финансов, который будет выполнять глобальные банковские транзакционные операции.

Fat Finger в финансовых операциях: «наказать нельзя исправить»?

Fat finger на слэнге финансовых рынков — это ошибка ввода с клавиатуры при торгах на фондовом или валютном рынке: трейдер выставляет ордер на покупку или продажу, в котором выставлена, к примеру, цена гораздо большего размера, чем предполагалось. В широком понимании это ошибка ввода, совершенная при любой финансовой операции.

Во многих торговых домах ошибки fat finger отлавливаются оперативно, с помощью специальных систем, которые фиксируют необычные порядки операций и переспрашивают, действительно ли стоит отправлять данный ордер. В этом случае прежде, чем заявка уйдет в процессинг, ее можно будет отменить.

Если же ордер уже отправлен, то здесь начинаются вариации. Основное правило — чем больше ошибка в ордере, тем больше вероятность того, что отмену разрешат регуляторы, поскольку, предположим, заявка на покупку акций компании может быть на порядок больше, чем всё количество акций этой компании в природе.

Однако чаще всего ордера, созданные и размещенные в результате fat finger, очень сложно или вообще невозможно отменить. В любом случае, все происходит через обращение в регулирующие органы.

Животрепещущие примеры