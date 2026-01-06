В данной статье я расскажу как настроить Push уведомления. Данная инструкция подойдёт как для обычного торгового терминала на Windows, так и для торгового терминала на VPS сервере. Уведомления мы будем получать на телефон или планшет. Покажу на примере Android и Ios.
Android
Заходим в приложение "Google Play" и устанавливаем оттуда приложение "Meta Trader 4" или "Meta Trader 5". В зависимости от того, какая версия терминала стоит на вашем ПК.
Запускаем приложение, со всем соглашаемся и открываем демо счёт.
Ниже на картинках слева находится интерфейс MT5, а справа - MT4. Как видите, они мало чем отличаются. Вам необходимо зайти в раздел сообщения, далее кликнуть на кнопку MQID, после чего скопировать ваш идентификатор.
IOS
Заходим в "Apple Store" и и устанавливаем оттуда приложение "Meta Trader 4" или "Meta Trader 5". В зависимости от того, какая версия терминала стоит на вашем ПК.
Запускаем приложение, со всем соглашаемся и открываем демо счёт. После этого заходим в "Настройки" - "Сообщество трейдеров", как это указано на картинке ниже. Интерфейс у обоих версий терминалов идентичен.
Ваш MQID будет расположен в самом низу экрана.
Настраиваем ПК
Meta Trader 5.
Заходим во вкладку "Сервис" - "Настройки"
Переходим во вкладку "Уведомления" и вводим ваш MQID, после чего нажимамем "OK" для сохранения изменений. Не забудьте предварительно поставить галочку напротив пункта "Разрешить Push-уведомления". Также можете сразу их протестировать нажав на кнопку "Тестировать". Если уведомление не придёт - переустановите приложение MetaTrader на телефоне.
Meta Trader 4
Заходим во вкладку "Сервис" - "Настройки"
Переходим во вкладку "Уведомления" и вводим ваш MQID, после чего нажимамем "OK" для сохранения изменений. Не забудьте предварительно поставить галочку напротив пункта "Разрешить Push-уведомления". Также можете сразу их протестировать нажав на кнопку "Тест". Если уведомление не придёт - переустановите приложение MetaTrader на телефоне.
После всех этих настроек вам останется включить Push уведомления в индикаторе, который вы собираетесь использовать. Покажу на примере индикатора Gartley Hunter Multi.
Вам нужно зайти в параметры индикатора. Для этого кликаем правой клавишей мыши по экрану и выбираем "Список индикаторов".
Выбираем нужный нам индикатор и нажимаем "Свойства".
Ищем параметр, отвечающий за Push уведомления. В ситуации с Гартли данный параметр называется "UsePushWithAlert". Ставим "True" напротив него и нажимаем "OK" для сохранения параметров. Для различных индикаторов данный параметр может называться по разному, но в нём всегда будет слово "Push". Название данного параметра указано в инструкции к каждому нашему индикатору.
Далее включаем Алерты в индикаторе. Для того, чтобы их активировать в индикаторе "Gartley Hunter Multi" необходимо нажать на кнопочку "A" на панели индикатора.
Готово. Теперь оповещения будут приходить не только в торговый терминал, но и на ваш телефон. Если вы провернули всё это на VPS, то оповещения будут приходить круглосуточно.
Автор: Siarhei Vashchylka. По всем вопросам пишите мне в личные сообщения. Также рекомендую подписаться на мои обновления. Для этого перейдите по ссылке в мой профиль и нажмите "Добавить в друзья".