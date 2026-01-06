Как настроить Push уведомления?

После всех этих настроек вам останется включить Push уведомления в индикаторе, который вы собираетесь использовать. Покажу на примере индикатора Gartley Hunter Multi.

Вам нужно зайти в параметры индикатора. Для этого кликаем правой клавишей мыши по экрану и выбираем "Список индикаторов".