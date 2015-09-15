Deutsche Bank сокращает 25% сотрудников и уходит из России

Агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник сообщает сегодня о том, что Deutsche Bank, крупнейший банк Германии, проводит масштабную реструктуризацию своего кадрового состава. Планируется сократить 8 тысяч рабочих мест (в основном, в технологических отделах) и отделить потребительское подразделение, выкупленное совсем недавно — Deutshe Postbank. Отделение «дочки» уменьшит штат Deutsche Bank еще на 15 тысяч человек.

Итого крупнейший немецкий банк разом сократит свой списочный состав сотрудников на 25%. Согласно новой стратегии до 2020 года, опубликованной в апреле 2015 года, банк намерен упростить свою структуру, улучшить систему контроля и улучить качество и гибкость операционной деятельности.

Ежегодные расходы банка планируется сократить на 3,5 млрд евро в год, а инвестиционное подразделение собираются полностью реорганизовать. Бэк-офисы Deutsche Bank будут размещены в Лондоне, Франкфурте и Нью-Йорке.



К примеру, московский инвестиционный офис, по предварительной информации, будет закрыт и переведен в Лондон. Это решение было принято по ряду причин: западные санкции, нестабильность и упадок российского рынка ценных бумаг, а также коррупционные скандалы.

Российское отделение Deutsche Bank не раз обвинялось в том, что через него осуществляется широкомасштабное отмывание денег российскими клиентами, а высокопоставленные сотрудники московского офиса подозреваются в получении крупных взяток (всё от тех же российских клиентов). Информация о начале внутреннего расследования появилась еще весной. В 2011 — 2015 гг незаконным путем, предположительно, были выведены около $6 млрд. О выявленных нарушениях банк сообщил западным регуляторам, и в настоящее время идет расследование — силами немецких, британских и американских регулирующих органов. Определенные действия начал совершать и ЦБ РФ: в частности, российский регулятор запросил в Deutsche Bank нформацию по некоторым операциям.



Главным бизнесом российской «дочки» Deutsche Bank были инвестиции и трейдинг на фондовом рынке. Отсюда поступало 55% выручки отделения. Однако скорее всего, это направление будет переведено в лондонский офис: санкции и содействие отмыванию денег — не лучший фон для здорового бизнеса. Чуть ранее аналитики говорили о недовольстве инвесторов, которые постоянно слышат о расследованиях и штрафах.



C экономической точки зрения, такая оптимизация вполне оправдана. Ведь основная деятельность банка — работа с крупными западными институциональными клиентами по фондовому трейдингу. При современном уровне развития телекоммуникаций покупать для западных клиентов российские акции Deutsche Bank сможет и из Лондона. Российские клиенты, использующие инвестиционные услуги, также будут обслуживаться дистанционно. С учетом того, что регуляторами рекомендовано тщательно проверять открытие новых клиентских счетов из России, шквала новых клиентов в ближайшее время не ожидается. В итоге оптимизация не должна негативно сказаться на доходах банка.

Предположительно, основной бизнес в Москве закроют с 2016 года, здесь оставит только банковские транзакционные услуги. Торговля акциями и облигациями, корпоративное финансирование — все эти направления будут переведены в Великобританию.

Сокращения в российском офисе могут затронуть 200 сотрудников.