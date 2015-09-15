Deutsche Bank сокращает 25% сотрудников и уходит из России

Агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник сообщает сегодня о том, что Deutsche Bank, крупнейший банк Германии, проводит масштабную реструктуризацию своего кадрового состава. Планируется сократить 8 тысяч рабочих мест (в основном, в технологических отделах) и отделить потребительское подразделение, выкупленное совсем недавно — Deutshe Postbank. Отделение «дочки» уменьшит штат Deutsche Bank еще на 15 тысяч человек.
Итого крупнейший немецкий банк разом сократит свой списочный состав сотрудников на 25%. Согласно новой стратегии до 2020 года, опубликованной в апреле 2015 года, банк намерен упростить свою структуру, улучшить систему контроля и улучить качество и гибкость операционной деятельности.
Ежегодные
расходы банка планируется сократить
на 3,5 млрд евро в год, а инвестиционное
подразделение собираются полностью
реорганизовать. Бэк-офисы Deutsche Bank
будут размещены в Лондоне,
Франкфурте и Нью-Йорке.
К примеру, московский инвестиционный офис, по предварительной информации, будет закрыт и переведен в Лондон. Это решение было принято по ряду причин: западные санкции, нестабильность и упадок российского рынка ценных бумаг, а также коррупционные скандалы.
Российское
отделение Deutsche Bank не раз
обвинялось в том, что через него
осуществляется широкомасштабное
отмывание денег российскими клиентами,
а высокопоставленные сотрудники
московского офиса подозреваются в
получении крупных взяток (всё от тех же
российских клиентов). Информация о
начале внутреннего расследования
появилась еще весной. В 2011 — 2015 гг
незаконным путем, предположительно,
были выведены около $6
млрд. О выявленных нарушениях банк
сообщил западным регуляторам, и в
настоящее время идет расследование —
силами немецких, британских и американских
регулирующих органов. Определенные
действия начал совершать и ЦБ РФ: в
частности, российский регулятор запросил
в Deutsche Bank нформацию по
некоторым операциям.
Главным
бизнесом российской «дочки» Deutsche
Bank были инвестиции и трейдинг
на фондовом рынке. Отсюда поступало 55%
выручки отделения. Однако скорее всего,
это направление будет переведено в
лондонский офис: санкции и содействие
отмыванию денег — не лучший фон для
здорового бизнеса. Чуть ранее аналитики
говорили о недовольстве инвесторов,
которые постоянно слышат о расследованиях
и штрафах.
C экономической точки зрения, такая оптимизация вполне оправдана. Ведь основная деятельность банка — работа с крупными западными институциональными клиентами по фондовому трейдингу. При современном уровне развития телекоммуникаций покупать для западных клиентов российские акции Deutsche Bank сможет и из Лондона. Российские клиенты, использующие инвестиционные услуги, также будут обслуживаться дистанционно. С учетом того, что регуляторами рекомендовано тщательно проверять открытие новых клиентских счетов из России, шквала новых клиентов в ближайшее время не ожидается. В итоге оптимизация не должна негативно сказаться на доходах банка.
Предположительно, основной бизнес в Москве закроют с 2016 года, здесь оставит только банковские транзакционные услуги. Торговля акциями и облигациями, корпоративное финансирование — все эти направления будут переведены в Великобританию.
Сокращения в российском офисе могут затронуть 200 сотрудников.