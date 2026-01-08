Крипта снова рвётся вверх: BTCUSD и компания на старте!

В декабре наши клиенты чаще всего торговали криптовалютами BTCUSD, ETHUSD, BNBUSD, SOLUSD и XRPUSD - и именно по ним зафиксирована максимальная доля прибыльных сделок. Сегодняшний обзор посвящён рынку криптовалют: спрос со стороны крупных инвесторов, новости от больших компаний и развитие популярных блокчейн-платформ задают тон началу 2026 года.

Перспективы роста криптовалют в 1 квартале 2026 года:

- интерес крупных инвесторов и расширение линейки биржевых фондов на криптовалюты → поддержка спроса даже на откатах. ETHUSD - рост использования сети и движение к более быстрым и дешёвым переводам → шанс на укрепление при спокойном внешнем фоне.

- рост использования сети и движение к более быстрым и дешёвым переводам → шанс на укрепление при спокойном внешнем фоне. SOLUSD - активность проектов и приток внимания к платформе со стороны крупных участников рынка → потенциал продолжения роста, если новости останутся позитивными.

- активность проектов и приток внимания к платформе со стороны крупных участников рынка → потенциал продолжения роста, если новости останутся позитивными. BNBUSD - развитие сервисов внутри сети и обновления инфраструктуры → поддержка котировок, но движения могут быть резкими.

- развитие сервисов внутри сети и обновления инфраструктуры → поддержка котировок, но движения могут быть резкими. TONUSD - развитие сервисов вокруг Telegram и расширение инструментов для пользователей → дополнительный спрос, если темпы внедрения сохранятся.

Аналитики FreshForex считают, что в ближайшие месяцы рынок будут определять три вещи: общее настроение на мировых рынках, приток/отток средств в публичные криптоинструменты и новости о развитии крупнейших сетей. Даже при позитивном сценарии важно заранее ограничивать риск по сделкам.





