Фундаментальный анализ рынка за 09.01.2026 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

09.01 15:30 EET. USD - Уровень безработицы

EURUSD:

Новогодний бонус 126% на пополнение от 202$. Введи промокод MASTER26 в Личном кабинете и участвуй! Условия

EUR/USD торгуется около 1,1655. Доллар поддержан ожиданием свежих данных по занятости в США и оценкой того, сохранит ли Федеральная резервная система ставку в январе. В такой обстановке любые сюрпризы в статистике быстро меняют ожидания по ставке и повышают волатильность пары.

Для евро сдерживающим фактором остаётся более слабая инфляция и последствия недавнего снижения ставки Европейским центральным банком. Рынок оценивает, хватит ли внутреннего спроса в еврозоне для устойчивого роста и как будет вести себя капитал на фоне разницы доходностей США и Европы.

Если отчёт по занятости окажется сильнее ожиданий, доллар обычно получает дополнительную поддержку. При умеренно негативном фоне для евро предпочтение отдаётся продажам с защитным стопом выше текущих колебаний и целью ниже текущих уровней.

Торговая рекомендация: SELL 1.1655, SL 1.1685, TP 1.1565





Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

09.01 15:30 EET. USD - Уровень безработицы

GBPUSD:

GBP/USD держится около 1,3435 после укрепления фунта в начале января. Инвесторы ждут ключевые данные США по рынку труда, которые напрямую влияют на ожидания по ставке Федеральной резервной системы и, как следствие, на спрос на доллар.

Фунт поддерживали улучшение общего настроя на рынках и снижение внутренних рисков, но потенциал роста ограничивают ожидания по политике Банка Англии: обсуждение возможного снижения ставки в первом квартале сдерживает покупателей. Дополнительно участники рынка следят за статистикой Великобритании по выпуску и деловой активности, чтобы понять, насколько устойчиво восстановление экономики.

При сильных данных США доллар обычно получает преимущество. Поэтому базовый сценарий на сегодня — продажи пары с защитным стопом выше текущих колебаний и целью ниже текущих уровней.

Торговая рекомендация: SELL 1.3435, SL 1.3465, TP 1.3345





Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

09.01 15:30 EET. USD - Уровень безработицы

USDJPY:

USD/JPY торгуется около 157,20. Спрос на доллар поддерживается ожиданием отчёта США по занятости и динамикой доходностей казначейских облигаций: рынок оценивает, насколько уверенно экономика завершила 2025 год и как это повлияет на решения Федеральной резервной системы по ставке.

Японская иена остаётся относительно слабой из-за неопределённости вокруг дальнейших шагов Банка Японии и из-за обсуждения бюджетных вопросов, которые влияют на настроения инвесторов. При этом для иены важны и внешние факторы: когда глобальные риски воспринимаются спокойнее, спрос на защитные активы снижается, и давление на иену может усиливаться.

Если данные по занятости в США окажутся сильнее ожиданий, вероятность сохранения более высоких ставок дольше возрастает, что обычно поддерживает доллар против иены. В таком сценарии предпочтение отдаётся покупкам USD/JPY с умеренным стопом ниже текущих колебаний и целью выше текущих уровней.

Торговая рекомендация: BUY 157.20, SL 156.90, TP 158.10



