Фундаментальный анализ рынка за 07.01.2026 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

15:15 EET. USD - Изменение числа занятых от ADP

EURUSD:

Пара EUR/USD удерживается вблизи 1,1700, а динамика доллара остается сдержанной: участники рынка ждут свежих данных США по рынку труда, чтобы уточнить ожидания по дальнейшим шагам Федеральной резервной системы. До публикаций инвесторы, как правило, сокращают крупные позиции, поэтому реакция на новости может быть резкой даже при умеренных отклонениях показателей.

Фон для доллара смешанный. С одной стороны, часть спроса на американскую валюту поддерживают периоды повышенной неопределенности и интерес к защитным активам. С другой — рынок по-прежнему закладывает вероятность дальнейшего снижения ставок в США в 2026 году, если экономика будет замедляться и давление цен ослабнет. Любые признаки охлаждения занятости способны усилить давление на доллар.

В Европе единая валюта получает поддержку от стабилизации настроений, однако более мягкие данные по инфляции в еврозоне снижают вероятность жесткой реакции ЕЦБ и ограничивают потенциал роста евро. В такой конфигурации ключевым фактором для движения пары сегодня остаются американские макропоказатели: слабее ожиданий — аргумент в пользу укрепления EUR/USD, сильнее — в пользу возврата спроса на доллар.

GBPUSD:





GBP/USD торгуется около 1,3510, сохраняя укрепление фунта после сильного начала недели. Поддержку британской валюте дает улучшение общего настроя инвесторов и снижение опасений вокруг устойчивости бюджетной политики Великобритании, что уменьшает дополнительную надбавку за риск в цене фунта.

Дополнительным фактором остается разница в уровне процентных ставок: британские ставки остаются относительно высокими, поэтому интерес к операциям на разнице доходностей поддерживает спрос на фунт при спокойной рыночной обстановке. Также рынок внимательно следит за политическими сигналами о возможном более тесном экономическом взаимодействии Великобритании и Европейского союза — такие ожидания улучшают среднесрочные перспективы притока капитала.

При этом краткосрочно ключевым источником резких колебаний для пары выступают данные США по занятости и сигналы ФРС о дальнейшей траектории ставок. Если статистика укажет на замедление экономики, доллар может ослабнуть и позволить GBP/USD закрепиться выше текущих уровней. Более сильные показатели, напротив, способны вернуть спрос на доллар и спровоцировать откат фунта.

USDJPY:





USD/JPY держится в районе 156,65 на фоне ожиданий американской статистики по рынку труда и неоднозначных сигналов по денежно-кредитной политике двух стран. Для доллара важны данные, которые могут подтвердить или опровергнуть сценарий дальнейшего снижения ставок ФРС в 2026 году: если рынок увидит признаки охлаждения занятости, давление на доллар усилится.

Со стороны Японии внимание приковано к перспективам постепенного ужесточения политики Банка Японии в 2026 году. Даже осторожные шаги в сторону повышения ставок уменьшают разрыв доходностей и повышают привлекательность иены, особенно в периоды роста неопределенности на мировых рынках. В таких условиях потенциал дальнейшего роста USD/JPY может быть ограничен.

Дополнительным источником риска остается обострение отношений в Азии: ужесточение экспортных ограничений между Китаем и Японией повышает нервозность и может усиливать спрос на иену как на защитную валюту. Если одновременно американские данные окажутся слабее прогнозов, пара получит основания для снижения. Сильная статистика США, напротив, временно поддержит доллар и замедлит укрепление иены.

