Волновой анализ рынка за 06.01.2026 BTCUSD

BTCUSD: BUY 94500, SL 93000, TP 103000

Ситуация по биткоину продолжает развиваться согласно ранее рассматриваемому волновому сценарию. Цена изо всех сил старается вырасти, таким образом, вероятно, развивая третью волну в формирующемся восходящем импульсе.





На данный момент указанная волна все еще выглядит не завершенной. По этой причине в ближайшее время ожидается продолжение восходящего движения цены. Соответственно ранее открытые сделки на покупку также стоит держать в работе и по возможности открывать новые.





