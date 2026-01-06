Волновой анализ рынка за 06.01.2026 BTCUSD

0
BTCUSD: BUY 94500, SL 93000, TP 103000
Ситуация по биткоину продолжает развиваться согласно ранее рассматриваемому волновому сценарию. Цена изо всех сил старается вырасти, таким образом, вероятно, развивая третью волну в формирующемся восходящем импульсе.
На данный момент указанная волна все еще выглядит не завершенной. По этой причине в ближайшее время ожидается продолжение восходящего движения цены. Соответственно ранее открытые сделки на покупку также стоит держать в работе и по возможности открывать новые.
Инвестиционная идея: BUY 94500, SL 93000, TP 103000.
