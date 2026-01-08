Маржинальный анализ рынка за 08.01.2026 XAUUSD

XAUUSD: BUY 4382.15-4442.15, TP1-4502.15, TP2-4634.05.

• Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 4200.00–4250.00. В настоящий момент по XAUUSD совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей.

• Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 4320.00-4340.00. В настоящий момент по XAUUSD совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей.

• Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 07.01.2026.

• Котировка верхней границы зоны 1/4–4442.15.

• Котировка верхней границы зоны 1/2–4382.15.

• Внутридневные цели: обновление максимумов от 07.01.2026–4502.15.

• Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ-4634.05.

• Торговые рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.

• Buy: 4382.15–4442.15, Take Profit 1–4502.15, Take Profit 2–4634.05.





