Европейские индексы снижаются на слабой корпоративной отчетности

Фондовые индикаторы Старого Света снижаются в четверг на новостях из ФРС и на слабой отчетности ключевых европейских корпораций. К 14.23 DAX потерял 0,27%; FTSE 100 снизился на 1,03%; CAC 40 в минусе на 0,74%. Сводный индекс Stoxx Europe 600 в минусе на 0,31%.

Deutsche Bank сообщил о чистом убытке в 6 млрд евро на фоне продолжающихся судебных процессов и растущих расходов. Его капитализация рухнула к 14.28 мск на 5,33%. Банк объявил, что в рамках своей «Программы-2020» (плана реструктуризации) сократит примерно 9000 штатных рабочих мест и попрощается с 6000 внешних подрядчиков.

Британский банк Barclays сообщил о том, что его скорректированная прибыль до налогообложения за III квартал составила 1,43 млрд фунтов, что существенно ниже предсказанных аналитиками 1,65 млрд фунтов. Акции банка потеряли к 14.32 мск 4,98% своей стоимости.

Зато выросли акции Nokia: они прибавили сразу 9% на новостях о том, что в ближайшие годы акционерам будет выплачено 4 млрд евро в виде дивидендов и в ходе обратного выкупа акций.

В нефтегазовой отрасли оптимизма мало. Так, французская Total сообщила о падении чистой прибыли на 69% в третьем квартале. Производственный план компании на год был увеличен, но акции компании потеряли к настоящему моменту уже 1,22%.

Royal Dutch Shell тоже отчиталась о крупных падениях: ее чистая прибыль упала на 70% из-за потерь 8,2 млрд долларов, списанных вместе с проектами на Аляске и в Канаде. Акции компании снизились на 2,30%.



