Европейские индексы снизились в понедельник

Начало недели европейские фондовые индексы провели в красной зоне. Только DAX прибавил 0,08%, остальные индикаторы снизились: FTSE 100 – на 0,54%; CAC 40 – на 0,67%; IBEX 35 — на 0,43%; FTSE MIB – на 0,96%. Сводный индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,6%.

Инвесторы осторожничают перед встречей ФРС, на которой должен наконец решиться вопрос о том, поднимет американский регулятор процентную ставку или нет. Высокая волатильность на глобальных рынках и возобновившееся беспокойство по поводу китайских проблем тоже не способствуют тотальному росту фондовых индикаторов.

Вчера, вслед за китайскими акциями, снова снизились цены на основные промышленные металлы. 1,4% стоимости потеряла медь — после того, как данные показали более низкий, чем ожидалось, рост промпроизводства в Китае. Это усиливает опасения о спросе на металл, поэтому и горнодобывающие компании в Европе снижали котировки. К примеру, Glencore обвалился на 4,4%, Antofagasta – на 2,5%.

В фокусе внимания был банковский сектор: из крупнейших европейских банков поступали интересные новости. Deutsche Bank увеличил капитализацию на 0,5% после сообщений СМИ о том, что банк планирует сократить около 23000 рабочих мест, иными словами, четверть своих сотрудников. В отдельных изданиях в понедельник появлялась информация о том, что банк решил свернуть всю свою деятельность в России, за исключением транзакционных услуг. Отъезд руководителя московского отделения в Германию уже объявлен, идет внутреннее расследование в банке по делу об отмывании денег и взяточничестве.

Между тем, акции Credit Suisse закрылись в минусе на 1,6% после того, как вышли сообщения о продаже одного из его частных банков в США.



