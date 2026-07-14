Мы опубликовали трендовый движок наших платных советников — бесплатно (9.4 года реальных тиков, винрейт 34.5%)

Мы опубликовали трендовый движок, который лежит в основе наших платных советников, как бесплатный продукт. Без демо-ограничений, без пробного периода, без урезанных функций.









Большинство «бесплатных» советников на Маркете — это либо заблокированное демо платного продукта, либо мартингейл, который выглядит блестяще ровно до той недели, когда перестаёт. Здесь ни то, ни другое. Это тот самый пробойный движок, который мы используем, опубликованный целиком, чтобы вы могли проверить его на своих данных, а не верить скриншоту.





Что он делает

- Вход: бар закрывается за пределами N-bar канала Donchian. Только закрытые бары, поэтому ничего не перерисовывается.

- Стоп-лосс: жёсткий стоп на каждой сделке, на уровне SL_ATR x ATR. Никогда не снимается и не расширяется.

- Выход: трейлинг-стоп по ATR плюс выход по времени, если движение так и не развилось.

- Одна позиция за раз. Ни мартингейла, ни сетки, ни усреднения, ни скрытого удвоения лота.





Цифры, измеренные на самой бесплатной сборке

USDJPY H1, с января 2017 по июнь 2026 (9.4 года), реальные тики Dukascopy, режим «каждый тик», $10,000, настройки по умолчанию, риск 0.5% на сделку:

- Профит-фактор: 1.50

- Чистая прибыль: +$16,522 (счёт x2.65)

- Максимальная просадка по эквити: 10.3%

- Сделок: 631, винрейт 34.5%

Мы приводим просадку по эквити, а не более лестную просадку по балансу, и мы прогнали тест на том самом бинарнике, который вы скачиваете, — а не на приватной сборке с лучшими настройками.





Почему винрейт 34.5% и почему это нормально

Пробойное следование за трендом теряет понемногу и часто. Большинство входов не срабатывают и закрываются по стопу с потерей доли процента. Результат вытягивает небольшое число сделок, которые идут неделями. Если вам нужно быть правым в большинстве случаев, этот стиль будет ощущаться отвратительно, даже когда он приносит деньги. Такова честная форма этого преимущества, и именно поэтому жёсткий стоп-лосс важнее, чем вход.





Где он не работает

Пробоям Donchian нужны рынки, которые действительно трендят. Наши собственные тесты на реальных фидах брокеров показывают, что логика проваливается на флэтовых мажорах вроде EURUSD и на золоте. Она работает на JPY-кроссах и на крупных криптовалютах. Мы предпочитаем сказать вам это сразу, а не дать вам выяснить это за три месяца реальной торговли.





Что мы оставили платным продуктам

Движок бесплатный. То, на что у нас ушло больше всего времени, — нет: откалиброванные настройки под каждый рынок, проверенные на реальных тиках у разных брокеров, выверенная лестница риска, фильтр экономического календаря, защита на уровне счёта и мультиактивные портфельные версии. Если бесплатный движок заслужит ваше доверие, всё это есть.





Скачайте его, прогоните на своей истории и скажите нам, где мы неправы. Отзыв помогает нам больше, чем что-либо ещё.