Дайджест 31.08-4.09: Главное, от неспособности регуляторов бороться с инфляцией до свежих нефтяных прогнозов

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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.
Обзор ключевых событий: экономика, финансы, инвестиции, власть
Инфляция и кто властен над ней:
- Коммерсант: «Россия находится на перепутье между динамичной Азией и европейским рынком». Глава McKinsey о рисках и выгодах «восточного поворота»
- РБК: Эксперты ВШЭ допустили рост инфляции выше 15% в 2015 году
- РБК: Росстат и Минэкономразвития разошлись в данных по инфляции в России
- MQL5 Blogs: Наконец-то регуляторы осознали, что они не властны над инфляцией
- Вести Экономика: Мир накрыла третья дефляционная волна
- Коммерсант: Вторая волна антикризиса. Регулятивные льготы для банков будут продлены
- Deutsche Welle: Бюджет России: спланировать бы хоть на год
- РБК: Россельхознадзор запретил ввоз продуктов из Болгарии
- Новая Газета: Импортозамещение в желудке. Чем больше уничтожается еды, тем сильнее растут цены на ее российские аналоги
- Новая Газета: «Во время кризиса мы получим не "новых бедных", а старых бедных»
- РБК: ВВП России за семь месяцев сократился на 3,6%
- Forbes: Медведев без «тяжеловесов»: кому выгодна кадровая «зачистка» госкомпаний
- BBC Russian: Как вдохнуть жизнь в Дальний Восток России?
Новости валютного рынка:
- Коммерсант: Валютный рынок сегодня. Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет себя вести рубль 4 августа
- MQL5 Blogs: Доллар/Рубль (USD/RUB) Технический Анализ - 'Восходящий Треугольник' с уровнем 83.42 на продолжение бычьего тренда
- Вести Экономика: Спрос банков на валюту упал после стабилизации рубля
- РБК: Греф пообещал «очень волатильный» рубль в ближайшие годы
- Вести Экономика: Волатильный рубль, или жизнь в условиях сезонности
- РБК: В Минфине допустили укрепление рубля в начале 2016 года
- BBC Russian: Эксперты: девальвация рубля была предопределена
Новости сырьевого рынка:
- Интерфакс: В бюджет-2016 будет заложена цена на нефть в $50 за баррель
- РБК: BNP Paribas понизил прогноз по цене Brent к концу года на $14
- РБК: Кудрин допустил падение цен на нефть ниже $40‒50 за баррель
- РБК: В ОПЕК спрогнозировали низкие цены на нефть до конца года
- MQL5 Blogs: ОПЕК и США снизили добычу нефти, а Китай готов дать кредит Венесуэле для развития отрасли
- Вести Экономика: Morgan Stanley: добыча нефти в Ираке снизится в 2018
- РБК: Иран пообещал не отказываться от планов по увеличению добычи нефти
- Euronews: Что будет с ценами на нефть?
- Вести Экономика: Нефть. Между трех огней
- РБК: Почему падение цен на нефть приводит к росту мировой экономики
- Вести Экономика: Производство золота в РФ в I полугодии упало на 2%
Новости компаний: события, стартапы, истории успеха
- Коммерсант: "Трансаэро" улетает без гарантий. Кредиторам никто ничего определенного не обещает
- РБК: Goldman Sachs исключил акции «Аэрофлота» из списка самых привлекательных
- РБК: В «Российском кредите» зависло 8 млрд руб. пенсионных накоплений
- Reuters: Мечел планирует подписать соглашение по долгу с ВТБ в пятницу
- Коммерсант: Между Россией и Китаем возникла химия. Пекин получит доли в СИБУРе и ВНХК
- Reuters: Газпром, Новатэк, Роснефть подписали ряд сделок с компаниями Китая
- Вести Экономика: Моисеев: Россия и Китай создают аналог Euroclear
- Вести Экономика: "Роснано" создаст инвестфонд с китайскими партнерами
- Forbes: «Сургутнефтегаз» не планирует снижать добычу из-за низких цен на нефть
- Коммерсант: Индусы получат долю в «Ванкорнефти». 15% компании купит ONGC
- РБК: «Газпром» договорился о расширении «Северного потока»
- Вести Экономика: "Бюджетная Tesla" будет стоить $35 тысяч
- Вести Экономика: В сеть попали шпионские фото iPhone 6S Plus
- MQL5 Blogs: Видео: Макс Кайзер. Компании плюют на безопасность людей, но остаются безнаказанными
Главное в мире
- MQL5 Blogs: 5 причин мирового фондового обвала
- Интерфакс: В Пекине открылся российско-китайский экономический форум
- Deutsche Welle: Bloomberg: Китай стал новой проблемой для Путина
- Вести Экономика: Китай не единственная проблема: 3 карты
- РБК: США в ближайшее время введут санкции против Китая
- Euronews: ЕЦБ ухудшил макроэкономический прогноз для еврозоны
- Euronews: Экономика еврозоны растет все быстрее
- Deutsche Welle: Магнит для инвесторов: Почему иностранцы инвестируют в Казахстан?
- Вести Экономика: Зачем Казахстану Банк низкообогащенного урана?
- MQL5 Blogs: Отложит ли ФРС повышение ставок?
- Вести Экономика: "Бежевая книга": экономика США демонстрирует рост
- MQL5 Blogs: Прогноз: Америку ждут самые масштабные увольнения за последние шесть лет
- MQL5 Blogs: МВФ снова предупреждает о риске повышения ставок
- MQL5 Blogs: Состояние экономики Бразилии становится все хуже и хуже
- Вести Экономика: Кризис недвижимости: Дубай повторит судьбу Испании?
- Deutsche Welle: Как в Германии помогают беженцам