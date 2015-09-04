Дайджест 31.08-4.09: Главное, от неспособности регуляторов бороться с инфляцией до свежих нефтяных прогнозов
Аналитика и прогнозы

Дайджест 31.08-4.09: Главное, от неспособности регуляторов бороться с инфляцией до свежих нефтяных прогнозов

4 сентября 2015, 10:40
Alice F
Alice F
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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.

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