МВФ снова предупреждает о риске повышения ставок

Сегодня МВФ вновь призвал ведущие мировые центробанки воздержаться от повышения процентных ставок в момент, когда высоки риски замедления роста. Сообщение фонда означает, что рост большинства экономик снова далек от ожиданий начала года.

МВФ призывает к мерам, которые способны разогнать рост и улучшить показатели крупнейших стран мира.

ФРС, которая все еще рассматривает возможность повышения процентной ставки в США в сентябре, — не единственный адресат этого предупреждения. В записке, подготовленной ко встрече министров финансов G20 и глав центробанков, которая состоится в Анкаре на этих выходных, Международный Валютный Фонд обращается к представителям всех крупнейших мировых экономик.

Ранее считалось, что снижение цен на нефть может подстегнуть рост в странах-импортерах. Однако сегодня МВФ в очередной раз констатировал, что эту выгоду пока не удалось материализовать, и во всех странах с развитой экономикой, но низкой инфляцией «денежно-кредитная политика должна оставаться адаптивной».

В преддверии выхода американских payrolls фонд призвал ФРС не принимать поспешных действий. Напомним, Кристин Лагард еще в июне говорила, что ФРС не должна повышать процентную ставку в 2015 году.

Также госпожа Лагард советует расширить программу QE ЕЦБ, по условиям которой регулятор вкачивает в экономику деньги путем скупки государственных облигаций. «Если нет признаков достаточного улучшения ситуации с инфляцией, программу необходимо продлить», — заявила она перед заседанием ЕЦБ по денежно-кредитной политике.

Банку Японии тоже предлагается продолжить программу смягчения.

Предупреждение фонда осложняет фон для встречи министров финансов G 20. Предполагалось, что саммит будет тихим и незаметным, но встреча начала стремительно приобретать вес и значимость на фоне большой волатильности финансового рынка и опасений о том, что замедление в Китае сорвет все планы роста мировой экономики.