ОПЕК и США снизили добычу нефти, а Китай готов дать кредит Венесуэле для развития отрасли

Впервые с февраля 2015 года ОПЕК снизила объемы добычи нефти — по крайней мере, показатели за август свидетельствуют об этом. По итогам прошедшего месяца добыча нефти в странах ОПЕК упала примерно на 170 тыс. баррелей в сутки - до 31,71 млн баррелей в сутки, по данным агентства Reuters. Подсчет был проведен на основе данных по морским перевозкам нефти и информации из источников в нефтяных компаниях и картеле. Кроме того, были пересмотрены показатели добычи в июле - с 32,01 млн до 31,88 млн баррелей в сутки.

Как считают эксперты, сокращение показателей в ОПЕК произошло из-за снижения добычи в Ираке и Ливии. Один из делегатов, представляющий африканскую страну, высказался про общую ситуацию на сырьевом рынке: "На мой взгляд, крайне маловероятно, что ОПЕК проведет встречу до планового саммита, который состоится 4 декабря. Мы знаем, что предложение на рынке нефти сейчас превышает спрос более чем на 2 миллиона баррелей в сутки. Однако, шансов на то, что ОПЕК созовет внеочередную встречу и достигнет каких-либо конкретных договоренностей по резкому сокращению добычи, практически нет".

Напомним, что недавно многие СМИ сообщали, что Венесуэла обратилась в ОПЕК с просьбой провести внеочередную встречу, чтобы переговорить с Россией и другими странами вне картеля и выработать совместные стратегии в условиях низких нефтяных цен.

Коме того, вчера были опубликованы отчеты по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Что касается самих запасов нефти, то здесь в очередной раз виден существенный рост - на 4,7 млн баррелей. Однако, добыча нефти снова упала, причем сразу на 1,4% - это минимум с марта. В основном сокращение добычи произошло на Аляске.

И, наконец, в среду также стало известно, что Китай готов дать Венесуэле кредит на $5 млрд, чтобы та увеличила добычу. Это значит, что Венесуэла в принципе будет в состоянии продолжить наращивать добычу, не увеличивая при этом расходы.

Сейчас цена за баррель нефти Brent составляет выше $50 за баррель — к 11:15 фьючерсы на Brent с поставкой в октябре торговались на уровне $50,22 за баррель, а WTI торговалась на уровне $46,12 за баррель.