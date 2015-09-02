Видео: Макс Кайзер. Компании плюют на безопасность людей, но остаются безнаказанными

Некоторые крупные компании фактически совершают настоящие преступления, но не получают наказания. Особо крупным удается отделаться лишь штрафами, хотя иногда они и очень внушительные. Но такова цена защиты своего авторитета — чтобы не потерпеть краха, компании готовы на многое. К примеру, BP, которая допустила крупнейший разлив нефти в Мексиканском заливе, получила лишь штраф — такое вот преступление без наказания. По мнению ведущих, таким образом власть как бы выражает свою благодарность финансовым корпорациям за огромные деньги, которые те жертвуют на предвыборные кампании. А в итоге страдают простые граждане – и от техногенных катастроф, и от финансовых манипуляций.

Во второй части передачи появится гость - Майк Папантонио, ведущий радиопередачи «Огненное кольцо». Макс поговорит с Папантонио о том, как он выступает против крупных корпораций, а также о преступниках на Уолл-стрит и примерах их безнаказанности.

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