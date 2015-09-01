Состояние экономики Бразилии становится все хуже и хуже

Плохие новости из Бразилии про ее экономику приходят почти каждый день. Так, в прошлый четверг рынки узнали, что бразильская экономика столкнулась с сильнейшей стагфляцией за 10 лет, а в пятницу экономика официально впала в рецессию. И ведь на этом все беды не закончились.

Оказывается, хуже стагфляции и рецессии могут быть еще и бюджетные показатели — они оказались намного хуже, чем ожидалось: в июле первичный дефицит составил 0,9% ВВП, тогда как в декабре был отмечен дефицит только в 0,6%. Аналитики Goldman Sachs сразу сказали, что теперь страна стала еще дальше от целевого ориентира по профициту в 0,15%. Невозможность достижения первичного профицита бюджета ведет к снижению рейтинга, а значит, совсем скоро он будет снижен уже до "мусорного". Понятное дело, что за снижением рейтинга пойдет еще большая дестабилизация финансового рынка страны, который и так уже является самым слабым среди развивающихся стран. Вчера, кстати, министр бюджета Нельсон Барбоса сказал, что правительство ожидает в следующем году получить дефицит в 30,5 млрд реалов ($8,4 млрд), это примерно 0,5% ВВП.

На прошлой неделе экономика Бразилии официально вошла в рецессию: ВВП во II квартале сократился на 1,9% по сравнению с первым кварталом, а поскольку сокращение отмечается второй квартал подряд, то это и есть рецессия. В годовом выражении крупнейшая экономика Латинской Америки и вторая после США в западном полушарии упала на 2,6% - это худший показатель за долгие годы.

Среди причин, по которым страна уходит вниз, выделяют прежде всего проблемы Китая, потому что Бразилия очень много экспортировала в Поднебесную, а теперь, когда китайская экономика демонстрирует спад, это сказалось и на Бразилии. Другой немаловажный момент связан с госкомпанией Petrobras, а точнее, с коррупционным скандалом, в который попали многие представители партии президента Руссефф. Ну и, наконец, очень сильно губят экономику цены на сырье: масло, сахар, кофе, металлы - они рухнули, а ведь именно сырьевые товары были основной движущей силой бразильской экономики. Картину дополняют массовые протесты и требования импичмента президента.

На рынке труда тоже очень сложная ситуация: в экономике идет не создание, а сокращение рабочих мест. По сравнению с 2014 годом, в этом году было ликвидировано 547,7 тыс. рабочих мест, тогда как годом ранее было создано около полумиллиона. По-прежнему создаюся рабочие места только в секторе сельского хозяйства.

В конце концов, падает потребительская уверенность граждан, доходы и потребление. Аналитики говорят, что худшее Бразилию еще ждет впереди.