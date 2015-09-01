Наконец-то регуляторы осознали, что они не властны над инфляцией

Пусть даже глава ЕЦБ Марио Драги и не приехал на ежегодный симпозиум в Джексон-Хоул, он наверняка согласен с общим выводом: центральные банки больше не в состоянии контролировать инфляцию - во всяком случае, в том виде, в каком бы хотели. Прошло уже почти полгода, как Драги запустил программу QE и пообещал, что с ее помощью Европа сможет добиться роста инфляции. Однако еврозона все еще сталкивается с угрозой дефляции в связи с обвалом китайской экономики и снижением цен на сырье.

Смотрите сами: вчера вышли данные по инфляции в еврозоне. И она составила всего 0,2%, а это безумно далеко от целевого уровня в 2%. В связи с этим крайне любопытно будет посмотреть на новые прогнозы Европейского центрального банка, которые, кстати, выйдут уже в этот четверг. Согласно предыдущим прогнозам ЕЦБ (которые вышли в июне), инфляция в еврозоне в 2016 году должна составить 1,5%, в 2017 году - уже 1,8%. И все эти показатели должны быть достигнуты при условии полной реализации программы количественного смягчения. Похоже, прогноз этот был слишком уж оптимистичным.

Практически не остается сомнений, что в четверг Марио Драги объявит как минимум о сохранении программы QE, а может даже намекнет о ее расширении. В любом случае, главный экономист ЕЦБ Питер Прат еще на прошлой неделе заявил, что в случае необходимости программа QE может быть расширена и продлена. Высока вероятность, что и прогнозы по инфляции будут понижены, особенно из-за скачущего курса евро и падающих нефтяных цен. В августе евро вырос к доллару примерно на 2,5%, а нефть упала примерно на 6%.

Кстати, о влиянии мировых центробанков на ситуацию в мировой экономике главы регуляторов и министры финансов смогут поговорить уже 4 сентября, на встрече G20 в Анкаре. А на прошлой неделе в Джексон-Хоуле, к слову, ученые доказывали главам центробанков, что те не могут влиять на инфляцию в должной мере, а также указали им на серьезные пробелы в понимании того, как вообще работает инфляция. К примеру, Гита Гопинатх из Гарвардского университета утверждал, что взаимосвязь между ценами и обменным курсом не так очевидна, а Саймон Гилкрист из Бостонского университета сказал, что таргетирование инфляции может только ухудшить экономические результаты. Аванасий Офанидес, бывший член совета управляющих ЕЦБ, сказал, что попытки влиять на инфляцию предпринимаются без должного понимания механизмов и законов, и что это вообще «путь в никуда».

По итогам прошлого месяца рынки акций Старого Света продемонстрировали самые сильные потери за последние 4 года. Вчера, например, вновь была негативная динамика на торгах: немецкий DAX упал на 0,38%, французский CAC 40 - на 0,47%. В целом по итогам августа DAX потерял 9,5%, CAC 40 – 8,6%, британский FTSE 100 – 6,7%. Для фондовых индексов Германии и Франции, по версии FactSet, это была худшая динамика с августа 2011 года.