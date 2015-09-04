Прогноз: Америку ждут самые масштабные увольнения за последние шесть лет

Власти США продолжают сообщать позитивные новости об улучшении ситуации на рынке труда, но эксперты и само население не верят этим отчетам. Да и вообще люди не видят какого-то прогресса на рынке. Напомним, что официально в стране уровень безработицы находится на уровне 5,3%, и этот показатель падает уже несколько лет подряд. Но есть один момент, который даже никто и не пытается скрывать или отрицать, - это снижение участия населения в рабочей силе. Другими словами, официальный уровень безработицы падает потому, что статисты уменьшают количество тех, кто попадает в статистику. Недавно, кстати, скандально известный кандидат в президенты Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил: "В реальности уровень безработицы в нашей стране, вероятно, около 21%. Не 6%. Не 5,2% и не 5,5%. Я говорю о реальном уровне безработицы: вообще-то, я на днях видел график нашей реальной безработицы, и 90 миллионов людей не работают. Точнее, 93. Если подсчитать, то наш реальный уровень безработицы – 42%".

Такой парадокс возникает из-за того, что статисты при подсчете официального уровня безработицы считают человека безработным, если он активно ищет работу. Получается те, кто не подает заявки на пособия и не рассылает резюме, просто не входят в число безработных.

Вчера появилось очередное подтверждение тому, что ситуация на рынке труда США вовсе не так оптимистична, как ее преподносят: агентство Challenger объявило, что заметило максимальное с 2009 года число увольнений в этом году. В августе уволили чуть более 40 тыс. человек, в июле — 100 тыс. Почти каждый месяц количество увольнений превышало аналогичные показатели прошлого года. Эксперты вообще в состоянии шока от того количества заявок на пособие по безработице, которое они видят — показатель идет к рекордным минимумам. Агентство Challenger отмечает, что с начала года компании уволили 434554 сотрудника, на 31% выше, чем за аналогичный период в прошлом году (332931 сотрудник).

Если брать в среднем число увольнений 54319 в месяц, то можно спрогнозировать, что по итогам 2015 года произойдет почти 652 тыс. увольнений — это максимум после 2009 года, когда было уволено 1272030 человек.

Отчасти отрицательная динамика объясняется спадом в энергетическом секторе - из-за спада цен на нефть под увольнение попало более 82 тыс. человек, сотрудников сокращают нефтяные компании и компании, поставляющие оборудование нефтяному сектору. Однако, в прошлом месяце лидером по сокращениям стал вообще сектор ритейла - почти 10 тыс. сотрудников. Большая часть из них была уволена из-за банкротства супермаркета A&P, который закрыл 100 торговых точек и уволил 8,5 тыс. человек. В нефтяном секторе компания Conoco Phillips планирует сократить 10% сотрудников по всему миру.



Сегодня в 15:30 мск будут объявлены официальные данные по уровню безработицы за август - аналитики ожидают увидеть показатель в 5,2% (в предыдущем отчете было 5,3%).

