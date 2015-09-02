5 причин мирового фондового обвала

К началу вчерашнего торгового дня некоторые инвесторы думали, что волнения последней недели позади. Дальнейшие события показали, что они очень сильно ошибались. Сейчас на рынках действуют пять главных факторов, которые сохранятся в ближайшее время.

1. Китай. Три недели назад был девальвирован юань, и с тех пор фондовый рынок страны неуклонно падает. К сегодняшнему дню он потерял уже 20%. Экономика Китая замедляется, а у правительства, похоже, недостаточно инструментов для остановки спада. Последствия выходят далеко за рамки фондового рынка, и чуть ли не главную тяжесть принимает на себя рынок сырьевой. Просто взгляните на котировки железной руды, которые сейчас на 70% ниже пиков, достигнутых несколько лет назад.

Вчера был опубликован PMI Китая. Это добавило масла в огонь. Индекс в августе сократился до 49,7 (рост начинается со значения 50). Сейчас промышленность Поднебесной находится на самом низком уровне с августа 2012 года, и впереди, скорее всего, нас ждут новые разочарования.

2. Остальная Азия. Страна, экономика которой росла более чем на 10% в год, в конечном итоге с разбега врезалась в стену. Это имело очень широкие последствия в регионе. Тайвань, Малайзия и Вьетнам тоже показали существенное снижение производства в прошлом месяце. Сильнее всего пострадал рынок Южной Кореи, где экспорт уполз к шестилетнему минимуму из-за того, что самым крупным торговым партнером Сеула является Пекин.

Самое интересное, что многие инвесторы ждали этого: рано или поздно замедление должно было начаться. Так почему же тогда этот процесс вызвал такую резкую распродажу на фондовом рынке?

Частично потому что корзина других активов всегда будет побеждать портфель из акций в случае сильных рисков на рынках.

3. Есть проблемы и с американским рынком. Прежде всего, это текущая оценка акций.

Не будем забывать, чем по сути должен быть фондовый рынок: буклетом, каталогом для инвесторов, которые оценивают бизнес-перспективы конкретной компании по сравнению с ее рыночной стоимостью. Так вот, в настоящий момент трудно не заметить, насколько переоценены акции.

Совсем недавно, всего две недели назад, цена акций компаний в S&P 500 была примерно на 30% выше исторического соотношения «цена/прибыль» в 20-е гг. С марта 2009 года (который считается дном последнего финансового кризиса) индекс вырос вот уже более чем в два раза. Но низкая производственная деятельность и медленный рост заработной платы заставляют задуматься о перспективах его дальнейшего роста и об оправданности этого роста.

4. Рост ставки ФРС - второе темное облако, парящее над американским фондовым рынком. И это наиболее вероятная причина того, почему сегодня на рынке так жарко. Пока ФРС удерживала ставку на нуле, у инвесторов не было никаких резонов идти в доллар. Гособлигации тоже приносили небольшой доход. В такой среде единственным путем к процветанию были ценные бумаги.

Но ФРС собирается увеличить ставку. Уже в сентябре ставка может вырасти до 0,25%. А в старой экономической поговорке говорится: повышение ставки напоминает тараканов в том смысле, что никогда не приходит одно. После того, как начнется ужесточение монетарной политики, ставки должны начать неуклонно двигаться каждые несколько месяцев. Для инвесторов это означает, что облигации могут вдруг стать намного более привлекательными.

5. Отчет ЕЦБ и выход payrolls в США — два очень важных фактора текущей недели. Европейский фондовый рынок тоже падает, да еще и на более слабом, чем у Америки, фундаменте. В краткосрочной перспективе поведение Старого Света будет определяться тем, что завтра скажет миру Марио Драги. Серьезных изменений в экономической политике не ожидается, однако любые высказывания по поводу QE или Китая будут иметь далеко идущие рыночные последствия.

Самый важный экономический отчет в США придется на пятницу — отчет по числу рабочих мест в несельскохзяйственном секторе в августе. Эта цифра может стать решающей для повышения ставки ФРС, а чем это грозит фондовому рынку — см. п. 4.