Отложит ли ФРС повышение ставок?

Чиновники ФРС готовятся к решающей встрече 16 — 17 сентября. Вполне возможно, они испытывают замешательство. Все большее расхождение между относительным здоровьем экономики США и жесткой турбулентностью на других рынках осложняет принятие решения о подъеме ставки.

Решающим аргументом может быть отчет о рабочих местах в несельскохозяйственном секторе в США (или попросту payrolls), который выйдет завтра.

Ситуация действительно очень двойственная. Если принимать во внимание только внутренние экономические данные, то соблазн поднять ставки впервые за 9 лет у ФРС почти непреодолимый. Экономика показывает признаки уверенного роста. После разочаровывающих данных первого квартала, ВВП с апреля по июнь отскочил и оказался лучше прогнозного значения. Рынок труда тоже восстанавливается. Вчера была опубликована Бежевая книга, из которой стало ясно, что экономическая деятельность в различных регионах США растет.

Сейчас экономика не готова для традиционного цикла роста процентной ставки, как это было в прошлые периоды: тогда ставка поднималась практически автоматически, через определенные интервалы. Пока невозможно поднять цену на заимствования на исторический уровень. Но текущие внутренние экономические условия оправдывают хотя бы уход от нулевых ставок — минимальный, но все-таки подъем.

Трудность для ФРС — в том, что международная финансовая нестабильность может навредить США. Современный уровень взаимопроникновения экономик мира очень велик.

Сейчас уже никто не сомневается в замедлении роста развивающихся экономик, и прежде всего, Китая. Замедление настолько сильное, что вряд ли оно может быть компенсировано ускорением Европы и устойчивым ростом США.

Растет обеспокоенность и по поводу недавних потрясений на финансовых рынках. Скачки курсов валют развивающихся стран вызвали турбулентность и в реальном секторе экономики. Прежде всего это происходит в системно важных развивающихся странах (Бразилия, Россия, Китай, Корея), а потом распространяется и на ведущие экономики мира.

В этой среде ФРС должна будет очень тщательно всё продумать, прежде чем приступать к повышению ставки, которая неизбежно усилит глобальную нестабильность в краткосрочной перспективе. И вот именно отчет по рабочим местам за август может стать той песчинкой, которая в итоге и определит, в какую сторону качнутся весы.

Если данные укажут на то, что расширение занятости продолжается (к примеру, 200 000 новых рабочих мест за месяц), то в совокупности с заметным ростом зарплаты, они могут убедить ФРС в том, что пора повысить ставку.

И наоборот, слабые payrolls в сочетании с вялым ростом заработной платы склонят чашу весов в сторону поддержания статус-кво. Скорее всего, ФРС решит подождать и в случае выхода нейтральных отчетов, чтобы свести к минимуму риски от внешнего встречного ветра. Экономика США должна быть очень устойчивой в момент начала ужесточения монетарной политики. Об этом уже давно твердит на публику руководство ФРС.

Нужно понимать, что в спокойном мире не бывает такого болезненного внимания к срокам ужесточения монетарной политики в отдельно взятой стране. Однако хрупкость современной глобальной экономики и волатильность финансовых рынков заставляет ФРС беспокоиться о том, не подломят ли международные последствия роста ставки собственную экономику США. Всё это дает повод предполагать, что только исключительно сильные payrolls заставят нас предполагать, что ФРС начнет действовать в сентябре.

Поэтому завтра ожидаются серьезные движения доллара и золота, и всем нам очень интересно, в какую же сторону качнется этот маятник.



