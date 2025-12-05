ТЕОРИЯ прибыльной торговли на финрынках

Основная задача ЛЮБОГО трейдера ( не аналитика ) : получить СТАБИЛЬНУЮ прибыль на рынке...
Что значит "стабильная прибыль" ?...
Многие трейдеры понимают этот термин по разному...
Одни считают, что если за год они получат два бакса в плюсе, то это и есть "стабильная" прибыль...
На самом деле, стабильность - это постоянное превышение положительных сделок над убыточными хотя бы в полтора раза, а желательно:
прибыльных сделок - 75% от всех сделок..., не менее... и постоянно.
Все "умники", которые вещают о том, что одна убыточная сделка может обнулить депозит, говорит только о том, что у них в стратегии не определен алгоритм закрытия сделок, т.е. стратегия сырая, требующая дополнительной переработки...
Как выглядит ПРИБЫЛЬНАЯ стратегия?...
1. алгоритм открытия сделки,
2. алгоритм закрытия сделки,
3. стоп-лосс, рассчитанный на форс мажор, а не как большинство трейдеров делают из него "алгоритм закрытия сделки"...
Так в чем же отличие стратегии, построенной по "ТЕОРИИ прибыльной торговли" от всех остальных стратегий ?...
Для начала, определимся, что значит ТЕОРИЯ прибыльной торговли..., и ее основные элементы...
Самое главное, ТЕОРИЯ опирается на СИЛЬНУЮ закономерность рынка!
Сразу поясню этот момент... Закономерностей на рынке очень много...
Но надо опираться на САМУЮ СИЛЬНУЮ закономерность!
А какие вообще бывают закономерности?...
Почитайте : Закономерности на рынке FOREX-2 ...
Что еще включает в себя ТЕОРИЯ ?...
ТЕОРИЯ включает в себя еще много разных методик...
Например:
- защита от форс-мажора...
- определение затухания тренда...
- определение правильного входа в рынок, если уже опоздали с анализом ТЕКУЩЕЙ ситуации на рынке...
Все эти моменты и дают отличия, и отражаются на алгоритме самой стратегии...
Еще, в очередной раз, повторю: Прибыльная стратегия - это решение на уровне ИЗОБРЕТЕНИЯ !
Но в любом случае, свою прибыльную стратегию необходимо подтверждать в тестере на периоде, не менее 2-3 лет...
Появится уверенность в своей стратегии, и спать будете намного спокойнее !
