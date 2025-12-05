ТЕОРИЯ прибыльной торговли на финрынках
Моя торговля

ТЕОРИЯ прибыльной торговли на финрынках

5 декабря 2025, 17:35
Serqey Nikitin
Основная задача ЛЮБОГО трейдера  ( не аналитика ) : получить СТАБИЛЬНУЮ прибыль на рынке...

Что значит "стабильная прибыль" ?...

Многие трейдеры понимают этот термин по разному...

Одни считают, что если за год они получат два бакса в плюсе, то это и есть "стабильная" прибыль...

На самом деле, стабильность - это постоянное превышение положительных сделок над убыточными хотя бы в полтора раза, а желательно:

прибыльных сделок  -  75% от всех сделок..., не менее... и постоянно.

Все "умники", которые вещают о том, что одна убыточная сделка может обнулить депозит, говорит только о том, что у них в стратегии не определен алгоритм закрытия сделок, т.е. стратегия сырая, требующая дополнительной переработки... 


Как выглядит ПРИБЫЛЬНАЯ стратегия?...

1. алгоритм открытия сделки,

2. алгоритм закрытия сделки,

3. стоп-лосс, рассчитанный на форс мажор, а не как большинство трейдеров делают из него "алгоритм закрытия сделки"...


Так в чем же отличие стратегии, построенной по "ТЕОРИИ прибыльной торговли" от всех остальных стратегий ?...


Для начала, определимся, что значит ТЕОРИЯ прибыльной торговли...,   и ее основные элементы...


Самое главное, ТЕОРИЯ опирается на СИЛЬНУЮ закономерность рынка!

Сразу поясню этот момент...   Закономерностей на рынке очень много...

Но надо опираться на САМУЮ СИЛЬНУЮ закономерность!

А какие вообще бывают закономерности?...

Почитайте :  Закономерности на рынке FOREX-2   ...


Что еще включает в себя ТЕОРИЯ ?...

ТЕОРИЯ включает в себя еще много разных методик...

Например:

- защита от форс-мажора...

- определение затухания тренда...

- определение правильного входа в рынок, если уже опоздали с анализом ТЕКУЩЕЙ ситуации на рынке...


Все эти моменты и дают отличия,  и отражаются на алгоритме самой  стратегии...


Еще, в очередной раз, повторю:  Прибыльная стратегия - это решение на уровне ИЗОБРЕТЕНИЯ !

Но в любом случае, свою прибыльную стратегию необходимо подтверждать в тестере на периоде, не менее 2-3 лет...

Появится уверенность в своей стратегии, и спать будете намного спокойнее !


#прибыль, стратегия, грааль, закономерность