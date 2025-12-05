ТЕОРИЯ прибыльной торговли на финрынках

Основная задача ЛЮБОГО трейдера ( не аналитика ) : получить СТАБИЛЬНУЮ прибыль на рынке...

Что значит "стабильная прибыль" ?...

Многие трейдеры понимают этот термин по разному...

Одни считают, что если за год они получат два бакса в плюсе, то это и есть "стабильная" прибыль...

На самом деле, стабильность - это постоянное превышение положительных сделок над убыточными хотя бы в полтора раза, а желательно:

прибыльных сделок - 75% от всех сделок..., не менее... и постоянно.

Все "умники", которые вещают о том, что одна убыточная сделка может обнулить депозит, говорит только о том, что у них в стратегии не определен алгоритм закрытия сделок, т.е. стратегия сырая, требующая дополнительной переработки...





Как выглядит ПРИБЫЛЬНАЯ стратегия?...

1. алгоритм открытия сделки,

2. алгоритм закрытия сделки,

3. стоп-лосс, рассчитанный на форс мажор, а не как большинство трейдеров делают из него "алгоритм закрытия сделки"...





Так в чем же отличие стратегии, построенной по "ТЕОРИИ прибыльной торговли" от всех остальных стратегий ?...





Для начала, определимся, что значит ТЕОРИЯ прибыльной торговли..., и ее основные элементы...





Самое главное, ТЕОРИЯ опирается на СИЛЬНУЮ закономерность рынка!

Сразу поясню этот момент... Закономерностей на рынке очень много...

Но надо опираться на САМУЮ СИЛЬНУЮ закономерность!

А какие вообще бывают закономерности?...

Почитайте : Закономерности на рынке FOREX-2 ...





Что еще включает в себя ТЕОРИЯ ?...

ТЕОРИЯ включает в себя еще много разных методик...

Например:

- защита от форс-мажора...

- определение затухания тренда...

- определение правильного входа в рынок, если уже опоздали с анализом ТЕКУЩЕЙ ситуации на рынке...





Все эти моменты и дают отличия, и отражаются на алгоритме самой стратегии...





Еще, в очередной раз, повторю: Прибыльная стратегия - это решение на уровне ИЗОБРЕТЕНИЯ !

Но в любом случае, свою прибыльную стратегию необходимо подтверждать в тестере на периоде, не менее 2-3 лет...

Появится уверенность в своей стратегии, и спать будете намного спокойнее !





