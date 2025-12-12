Как я проиграл огромную сумму на золоте
12 декабря 2025, 09:08
Приветствую! На бычьем тренде была открыта сделка в long и пошла наливаться прибыль. На уровне 4280 не вытерпел и закрыл позу. А потому эта сцука как попёрла вверх!

В итоге я упустил 4000 pips прибыи! Колоссальная сумма! Я в шоке просто

#золото, XAUUSD, GOLD, XAU