Как я проиграл огромную сумму на золоте

Serqey Nikitin #

Стандартная ошибка НОВИЧКА: нет алгоритма для ЗАКРЫТИЯ стратегии, и плюс ЭМОЦИИ... Причины понятны... Главное - устранить эти причины..., и будет Вам СЧАСТЬЕ!

Как я завершаю неделю по золоту

Очень удачно прошла первая половина пятницы — я довёл депо с 2000 до 4500, но потом начался адок. Прибыль была получена на тренде нисходящем, но на распиле боковом я растерял почти всё.









В итоге 4500 превращались в 1000 и даже меньше, но в итоге сохранил депозит на уровне 1600.

