Как я проиграл огромную сумму на золоте

Приветствую! На бычьем тренде была открыта сделка в long и пошла наливаться прибыль. На уровне 4280 не вытерпел и закрыл позу. А потому эта сцука как попёрла вверх!
Взгляните
В итоге я упустил 4000 pips прибыи! Колоссальная сумма! Я в шоке просто
Стандартная ошибка НОВИЧКА: нет алгоритма для ЗАКРЫТИЯ стратегии, и плюс ЭМОЦИИ...
Причины понятны...
Главное - устранить эти причины..., и будет Вам СЧАСТЬЕ!
Очень удачно прошла первая половина пятницы — я довёл депо с 2000 до 4500, но потом начался адок. Прибыль была получена на тренде нисходящем, но на распиле боковом я растерял почти всё.
В итоге 4500 превращались в 1000 и даже меньше, но в итоге сохранил депозит на уровне 1600.