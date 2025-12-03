Becktester TG Signals — инструмент, который показывает правду о Telegram-сигналах

Проблема: индустрия сигналов — это рынок иллюзий
Сегодня Telegram переполнен каналами с «торговыми сигналами». Каждый обещает «100% точность», «ежедневную прибыль» и «уникальную стратегию от профессионалов».
Ты подписываешься, видишь пару успешных сделок — и, не раздумывая, начинаешь копировать сигналы. Через неделю — депозит уменьшается, а автор канала выкладывает отчёт с «+800 пунктов за день».
Проблема в том, что у большинства трейдеров нет объективного способа проверить, насколько действительно прибыльны эти сигналы.
До сих пор — всё строилось на доверии, а не на цифрах.
Решение: Becktester TG Signals
Becktester TG Signals — это инструмент, который позволяет проверить Telegram-каналы с сигналами на исторических данных.
Он объединяет два компонента:
- Telegram Parser (Python) — извлекает сигналы (BUY/SELL, Entry, SL, TP) из реальных сообщений каналов.
- MT4 (возможно создание MT5 для потенциального покупателя) Becktester — выполняет автоматическое тестирование сигналов в тестере стратегий MetaTrader и показывает реальную статистику.
Иными словами, теперь ты можешь узнать, был ли канал прибыльным на самом деле — ещё до того, как доверишь ему свои деньги.
Кому это нужно
- Трейдерам, которые хотят перестать верить обещаниям и принимать решения на основе фактов.
- Владельцам Telegram-каналов, которые хотят доказать эффективность своих сигналов с помощью бэктеста.
- Аналитикам и разработчикам стратегий, которым важно протестировать внешний источник сигналов.
- Инвесторам, оценивающим потенциальных поставщиков сигналов или торговых систем.
Какие боли закрывает Becktester TG Signals
- ❌ Боль доверия — больше не нужно гадать, кто говорит правду, а кто рисует фальшивую статистику.
- ❌ Боль потерь — ты не тратишь деньги на подписки, не проверив их эффективность.
- ✅ Контроль данных — тестирование выполняется на твоём терминале MetaTrader, без посредников.
- ✅ Прозрачность — результаты можно экспортировать, сравнивать между каналами и делать объективные выводы.
- ✅ Гибкость — поддерживаются разные форматы сигналов, настраиваемые ключевые слова, мэппинг символов и мультивалютность (в версии MT5).
Как это работает
- Авторизация — вход в Telegram через личный аккаунт (Telethon API).
- Парсинг — инструмент считывает сообщения и извлекает сигналы с уровнями Entry, SL, TP.
- Экспорт — все сигналы сохраняются в файл signals.csv .
- Бэктестинг в MetaTrader — EA автоматически воспроизводит сделки и формирует отчёт.
- Результат — на выходе получаешь статистику: количество сделок, винрейт, дроудаун, прибыль/убыток, соотношение риск/прибыль.
Почему это важно
Каждый день сотни трейдеров теряют деньги из-за доверия к “авторитетным” каналам.
Becktester TG Signals даёт возможность перевести эмоции в аналитику.
Теперь ты можешь оценить эффективность любого канала — по тем же принципам, по которым тестируются торговые стратегии и советники.
Заключение
Рынок полон обещаний, но рынок всегда оценивает только результаты.
Becktester TG Signals — это инструмент, который возвращает трейдерам контроль над их решениями.
Больше никаких красивых слов — только статистика, только факты, только цифры.
