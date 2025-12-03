Becktester TG Signals — инструмент, который показывает правду о Telegram-сигналах

Проблема: индустрия сигналов — это рынок иллюзий

Сегодня Telegram переполнен каналами с «торговыми сигналами». Каждый обещает «100% точность», «ежедневную прибыль» и «уникальную стратегию от профессионалов».

Ты подписываешься, видишь пару успешных сделок — и, не раздумывая, начинаешь копировать сигналы. Через неделю — депозит уменьшается, а автор канала выкладывает отчёт с «+800 пунктов за день».

Проблема в том, что у большинства трейдеров нет объективного способа проверить, насколько действительно прибыльны эти сигналы.

До сих пор — всё строилось на доверии, а не на цифрах.

Решение: Becktester TG Signals

Becktester TG Signals — это инструмент, который позволяет проверить Telegram-каналы с сигналами на исторических данных.

Он объединяет два компонента:

Telegram Parser (Python) — извлекает сигналы (BUY/SELL, Entry, SL, TP) из реальных сообщений каналов.

— извлекает сигналы (BUY/SELL, Entry, SL, TP) из реальных сообщений каналов. MT4 (возможно создание MT5 для потенциального покупателя) Becktester — выполняет автоматическое тестирование сигналов в тестере стратегий MetaTrader и показывает реальную статистику.

Иными словами, теперь ты можешь узнать, был ли канал прибыльным на самом деле — ещё до того, как доверишь ему свои деньги.

Кому это нужно

Трейдерам , которые хотят перестать верить обещаниям и принимать решения на основе фактов.

, которые хотят перестать верить обещаниям и принимать решения на основе фактов. Владельцам Telegram-каналов , которые хотят доказать эффективность своих сигналов с помощью бэктеста.

, которые хотят доказать эффективность своих сигналов с помощью бэктеста. Аналитикам и разработчикам стратегий , которым важно протестировать внешний источник сигналов.

, которым важно протестировать внешний источник сигналов. Инвесторам, оценивающим потенциальных поставщиков сигналов или торговых систем.

Какие боли закрывает Becktester TG Signals

❌ Боль доверия — больше не нужно гадать, кто говорит правду, а кто рисует фальшивую статистику. ❌ Боль потерь — ты не тратишь деньги на подписки, не проверив их эффективность. ✅ Контроль данных — тестирование выполняется на твоём терминале MetaTrader, без посредников. ✅ Прозрачность — результаты можно экспортировать, сравнивать между каналами и делать объективные выводы. ✅ Гибкость — поддерживаются разные форматы сигналов, настраиваемые ключевые слова, мэппинг символов и мультивалютность (в версии MT5).

Как это работает

Авторизация — вход в Telegram через личный аккаунт (Telethon API). Парсинг — инструмент считывает сообщения и извлекает сигналы с уровнями Entry, SL, TP. Экспорт — все сигналы сохраняются в файл signals.csv . Бэктестинг в MetaTrader — EA автоматически воспроизводит сделки и формирует отчёт. Результат — на выходе получаешь статистику: количество сделок, винрейт, дроудаун, прибыль/убыток, соотношение риск/прибыль.

Почему это важно

Каждый день сотни трейдеров теряют деньги из-за доверия к “авторитетным” каналам.

Becktester TG Signals даёт возможность перевести эмоции в аналитику.

Теперь ты можешь оценить эффективность любого канала — по тем же принципам, по которым тестируются торговые стратегии и советники.





Заключение

Рынок полон обещаний, но рынок всегда оценивает только результаты.

Becktester TG Signals — это инструмент, который возвращает трейдерам контроль над их решениями.

Больше никаких красивых слов — только статистика, только факты, только цифры.

🟦 Версия для МТ4 – https://www.mql5.com/ru/market/product/152307

🟥 Версия для МТ5 – предзаказ, пишите в комментариях – “Куплю МТ5 версию”