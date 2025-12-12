Анализ по живому депозиту. Сомнительные подсистемы в стратегии "GoldBaron"





Подсистема с номером "S5" выглядит странно. Тейкпрофит больше стоп лосса в 10 раз. Из-за очень маленького стоп лосса количество выигрышных сделок ничтожно.



Тейкпрофит будет достигнут только при сильном, взрывном и безоткатном движении. Чуть чуть спасает чувствительный трейлинг стоп. Думаю что сделка на скриншоте обречена закрыться по стоплоссу (((



Не хочется платить лишние спреды и раскачивать дисперсию бесполезными системами. Но в совокупности с остальными системами "S5" даёт неплохое хеджирования для всего кластера.