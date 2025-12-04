🚀 Equity Tracker MT5 – Руководство по настройке и использованию

Equity Tracker MT5 помогает вам оставаться на связи со счётом MT5, отправляя сообщения в Telegram или Discord, когда происходят важные события: новые сделки, риск-алерты, сигналы работоспособности («I’m alive») и периодические отчёты по прибыли. Он также может отображать краткий отчёт по прибыли прямо на графике, чтобы вы быстро убедились, что советник запущен.





Важно: Equity Tracker MT5 не открывает, не закрывает и не управляет сделками. Это только инструмент мониторинга, который безопасно использовать вместе с любой стратегией или советником.

1️⃣ Начало работы





Прикрепите Equity Tracker MT5 к любому открытому графику. Символ и таймфрейм не имеют значения – мониторится весь счёт. Перед нажатием OK откройте вкладку Inputs (Параметры) и настройте значения по своему усмотрению. Включите хотя бы один канал уведомлений (Telegram или Discord) и заполните необходимые поля: токен, ID чата или URL вебхука. Нажмите OK.

Совет: После настройки сохраните конфигурацию как шаблон (template) или профиль (profile), чтобы быстро применять её на других графиках и счетах.

2️⃣ Настройка Telegram



Пример уведомлений в Telegram на мобильном телефоне

В Telegram найдите пользователя @BotFather. Отправьте команду /newbot и следуйте инструкциям для создания нового бота. BotFather выдаст вам Bot Token вида: 123456789:ABCdefGHIjklMNOpqrsTUVwxyz . Скопируйте этот токен. Откройте созданного бота в Telegram и отправьте ему любое сообщение (например, «Hello»). Откройте в браузере эту ссылку (подставьте <YOUR_TOKEN> вместо скопированного токена):

https://api.telegram.org/bot<YOUR_TOKEN>/getUpdates В ответе JSON найдите секцию "chat" и скопируйте значение поля "id". Это ID вашего чата или канала (для каналов он обычно отрицательный, например -1001234567890). В MT5 откройте входные параметры Equity Tracker MT5 и вставьте: Токен бота в поле Bot token from @BotFather .

. ID чата или канала в поле Target chat/channel ID .

. Переключите Enable Telegram notifications в значение true.

3️⃣ Настройка Discord



Настройка вебхука Discord для оповещений

Откройте свой сервер Discord и выберите канал, в который хотите получать оповещения. Нажмите значок шестерёнки для этого канала и перейдите в раздел Integrations → Webhooks. Создайте новый вебхук, укажите ему имя и скопируйте Webhook URL. В MT5 откройте входные параметры Equity Tracker MT5 и вставьте этот адрес в поле Webhook URL for the target channel. Установите Enable Discord notifications в значение true.

4️⃣ Разрешение WebRequest в MT5 (обязательно)

По умолчанию MT5 блокирует внешние HTTP-запросы. Нужно разрешить WebRequest для Telegram и/или Discord, иначе сообщения отправляться не будут.



Включение WebRequest в настройках Expert Advisors

В MT5 перейдите в меню Tools → Options → Expert Advisors. Отметьте опцию “Allow WebRequest for listed URL”. Добавьте следующие URL-адреса (по одному в строке): https://api.telegram.org

https://discord.com Нажмите OK.

5️⃣ Настраиваемые входные параметры (Inputs)

Вкладка Inputs организована по разделам. Ниже приведено описание каждого поля с теми же заголовками, которые вы видите в MT5.



Параметры сгруппированы по разделам для удобства настройки

TELEGRAM

Enable Telegram notifications – включить или отключить уведомления в Telegram ( true/false , по умолчанию false ).

– включить или отключить уведомления в Telegram ( , по умолчанию ). Bot token from @BotFather – вставьте токен, выданный @BotFather .

– вставьте токен, выданный . Target chat/channel ID (can be negative) – ID чата или канала, в который будут отправляться сообщения.

DISCORD

Enable Discord notifications – включить или отключить уведомления в Discord ( true/false , по умолчанию false ).

– включить или отключить уведомления в Discord ( , по умолчанию ). Webhook URL for the target channel – вставьте URL вебхука вашего канала Discord.

EVENT NOTIFICATIONS

Notify when the EA starts – отправить сообщение, когда Equity Tracker MT5 запускается и начинает работу.

– отправить сообщение, когда Equity Tracker MT5 запускается и начинает работу. Notify when the EA stops – отправить сообщение, когда советник останавливается или удаляется с графика.

ORDER NOTIFICATIONS

Notify when a new order is opened – оповещение о новых позициях ( true/false , по умолчанию true ).

– оповещение о новых позициях ( , по умолчанию ). Notify when an order is closed – оповещение о закрытых позициях ( true/false , по умолчанию true ).

– оповещение о закрытых позициях ( , по умолчанию ). Notify when SL/TP is modified – оповещение при изменении stop loss или take profit ( true/false , по умолчанию true ).

– оповещение при изменении stop loss или take profit ( , по умолчанию ). Attach a chart screenshot with order notifications – прикладывать скриншот графика к уведомлениям по сделкам (true/false, по умолчанию true).

ACCOUNT NOTIFICATIONS

Notify when floating drawdown passes a threshold – включить уведомления о плавающей просадке ( true/false , по умолчанию true ).

– включить уведомления о плавающей просадке ( , по умолчанию ). Drawdown threshold (in percent) – порог просадки в процентах, при котором срабатывает алерт (по умолчанию 10.0 ).

– порог просадки в процентах, при котором срабатывает алерт (по умолчанию ). Notify when equity gain reaches a profit target – включить уведомления о достижении целевой прибыли ( true/false ).

– включить уведомления о достижении целевой прибыли ( ). Profit target in percent (equity vs. initial balance) – целевой прирост капитала (equity) в процентах относительно начального баланса (по умолчанию 5.0 ).

– целевой прирост капитала (equity) в процентах относительно начального баланса (по умолчанию ). Notify when margin level falls below a limit – включить уведомления о падении уровня маржи ниже допустимого ( true/false ).

– включить уведомления о падении уровня маржи ниже допустимого ( ). Minimum allowed margin level (in percent) – минимально допустимый уровень маржи в процентах (по умолчанию 150.0 ).

– минимально допустимый уровень маржи в процентах (по умолчанию ). Attach a chart screenshot with account notifications – прикладывать скриншот графика к уведомлениям по рискам счёта (true/false, по умолчанию true).

PROFIT REPORT

Send a Profit Report periodically – частота отправки отчётов по прибыли:

REPORT_DISABLED , REPORT_HOURLY , REPORT_DAILY , REPORT_WEEKLY (по умолчанию REPORT_DAILY ).

– частота отправки отчётов по прибыли: REPORT_DISABLED , REPORT_HOURLY , REPORT_DAILY , REPORT_WEEKLY (по умолчанию ). Times of day (HH:MM) separated by semicolons – список времени отправки, например 10:30;15:30.

– список времени отправки, например 10:30;15:30. Weekdays to send (e.g. "Sun;Mon;Tue;Wed;Thu;Fri;Sat") – дни недели, когда отчёты активны, например Mon;Fri.

– дни недели, когда отчёты активны, например Mon;Fri. Use broker/server time or your computer's local time – выбрать TIME_SERVER или TIME_LOCAL (по умолчанию TIME_SERVER ).

– выбрать TIME_SERVER или TIME_LOCAL (по умолчанию ). Attach a chart screenshot with each report – прикладывать скриншот к каждому отчёту (true/false, по умолчанию true).

CHART

Show Profit Report on chart – показывать или скрывать блок с отчётом по прибыли на графике ( true/false , по умолчанию true ).

– показывать или скрывать блок с отчётом по прибыли на графике ( , по умолчанию ). Location for the report – расположение отчёта (например, Bottom Right – нижний правый угол).

– расположение отчёта (например, – нижний правый угол). Size of the report – размер блока: Large, Regular или Compact (по умолчанию Regular).

HEARTBEAT

Enable periodic "I'm alive" messages – включить периодические сообщения о работоспособности ( true/false , по умолчанию false ).

– включить периодические сообщения о работоспособности ( , по умолчанию ). "I'm alive" messages interval (in minutes) – интервал между сообщениями “I’m alive” в минутах (по умолчанию 5 минут ).

– интервал между сообщениями “I’m alive” в минутах (по умолчанию ). Send periodic GET requests to the external ping URL – включить внешние HTTP-пинги для мониторинга аптайма ( true/false , по умолчанию false ).

– включить внешние HTTP-пинги для мониторинга аптайма ( , по умолчанию ). External ping URL for uptime checks – URL, на который будут отправляться пинги (например сервисы UptimeRobot или HealthChecks).

– URL, на который будут отправляться пинги (например сервисы UptimeRobot или HealthChecks). Interval for external ping (minutes) – интервал между пингами (по умолчанию 5 минут).

ADVANCED

Logging level: None, Error, Warning, Info, Debug, Trace – уровень детализации логов (по умолчанию «no logs» – без логирования).

6️⃣ Настройки сообщений и скриншотов

Отдельно управляйте отправкой скриншотов для уведомлений по сделкам и уведомлений по счёту , чтобы контролировать количество изображений.

и , чтобы контролировать количество изображений. Используйте скриншоты по сделкам и рискам счёта, чтобы видеть контекст на графике без входа на VPS.

7️⃣ События и риск-алерты



Пример уведомлений по сделкам и рискам

Получайте уведомления при открытии, закрытии и изменении сделок, чтобы никогда не пропустить важное событие .

. Используйте алерты по просадке , чтобы защитить челленджи проп-фирм: установите порог ниже лимита брокера и получите заблаговременное предупреждение .

, чтобы защитить челленджи проп-фирм: установите порог ниже лимита брокера и получите . Используйте алерты по целевой прибыли , чтобы знать точный момент, когда счёт достигает нужного процента (например, 8% для прохождения Фазы 1).

, чтобы знать точный момент, когда счёт достигает нужного процента (например, 8% для прохождения Фазы 1). Используйте алерты по уровню маржи как раннюю систему предупреждения перед margin call.

как перед margin call. Комбинируйте алерты со скриншотами, чтобы быстрее разбираться в нестандартных ситуациях.

8️⃣ Отчёты



Пример отчёта по прибыли с ключевыми статистиками

Включите периодические Profit Reports , чтобы получать автоматические «снимки» прибыли и убытка.

, чтобы получать автоматические «снимки» прибыли и убытка. Выберите частоту: hourly , daily или weekly в зависимости от активности торговли.

, или в зависимости от активности торговли. Укажите несколько времён отправки в формате HH:MM, разделённых точкой с запятой (например 09:00;12:00;17:00).

Выберите дни недели, в которые должны отправляться отчёты (например Mon;Fri).

Определите, использовать ли серверное время или локальное время компьютера .

или . Прикрепляйте к отчётам скриншоты, чтобы видеть не только цифры, но и визуальный контекст графика.

Отображайте отчёт по прибыли прямо на графике, чтобы с одного взгляда убедиться, что Equity Tracker MT5 запущен и корректно обновляет данные.

9️⃣ Ручные команды (только Telegram)

Когда Telegram включён, Equity Tracker MT5 отправляет inline-кнопки, которые позволяют запрашивать информацию по требованию.



Inline-кнопки для мгновенного обновления статуса

📈 Profit Report – отправляет актуальный отчёт по прибыли.

– отправляет актуальный отчёт по прибыли. 💼 Account Status – показывает баланс, equity, маржу и сводку открытых позиций.

– показывает баланс, equity, маржу и сводку открытых позиций. 📊 Open Positions – выводит список всех открытых сделок с основными параметрами.

После прикрепления советника и настройки Telegram эти кнопки отправляются автоматически. Вы можете нажимать их в любой момент, чтобы получить моментальное обновление, не дожидаясь следующего запланированного отчёта.

🔟 Сценарии использования и лучшие практики

Трейдеры проп-фирм

Установите порог просадки немного ниже дневного лимита проп-фирмы , чтобы получить предупреждение до нарушения правил.

, чтобы получить предупреждение до нарушения правил. Настройте процент целевой прибыли под каждую фазу и фиксируйте момент её прохождения .

. Включите heartbeat-сообщения или внешние пинги, чтобы мгновенно узнавать о сбоях VPS или зависании терминала.

Портфели с несколькими советниками (Multi-EA)

Прикрепите Equity Tracker MT5 к одному графику – он мониторит все сделки на счёте, независимо от того, каким советником они открыты.

сделки на счёте, независимо от того, каким советником они открыты. Используйте логи и скриншоты, чтобы быстро понять, какая стратегия породила конкретную сделку или всплеск просадки.

Комбинируйте периодические отчёты по прибыли с отображением профита на графике, чтобы отслеживать ежедневные и недельные результаты без открытия отчётов в терминале.

Мобильные трейдеры

Получайте мгновенные сообщения в Telegram или Discord, вместо того чтобы постоянно проверять MT5 или VPS.

в Telegram или Discord, вместо того чтобы постоянно проверять MT5 или VPS. Используйте компактные сообщения, если предпочитаете короткие уведомления, или включайте подробные тексты для детальной информации.

Пользуйтесь inline-кнопками в Telegram, чтобы запрашивать свежие отчёты в любой момент, даже вдали от рабочего стола.

1️⃣1️⃣ Устранение неполадок

Нет никаких уведомлений

Проверьте вкладку Experts в MT5 на наличие сообщений от Equity Tracker MT5. Убедитесь, что WebRequest разрешён для адресов https://api.telegram.org и https://discord.com . Проверьте корректность токена бота и ID чата/канала в Telegram, а также URL вебхука в Discord. Убедитесь, что в параметрах включены соответствующие опции уведомлений (например, Enable Telegram notifications и Enable Discord notifications). Протестируйте бота Telegram с помощью ссылки

https://api.telegram.org/bot<YOUR_TOKEN>/getMe .

Если всё настроено правильно, Telegram вернёт базовую информацию о боте.

Скриншоты не приходят

Убедитесь, что настройки отправки скриншотов включены для того типа уведомлений, которые вы ожидаете (по сделкам, по счёту или по отчётам).

Heartbeat-сообщения прекратились

Советник мог быть удалён с графика или терминал MT5 был закрыт.

VPS мог перезагрузиться, потерять интернет или зависнуть.

Срочно зайдите на свой VPS или ПК и проверьте MT5 – система heartbeat как раз и предназначена для предупреждения о таких ситуациях.

Слишком много уведомлений

Отключите уведомления об изменении SL/TP, если ваша стратегия часто подтягивает стопы.

Уменьшите частоту отчётов (например, переключитесь с hourly на daily или weekly).

1️⃣2️⃣ Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Equity Tracker MT5 открывает или закрывает сделки?

Нет. Equity Tracker MT5 – это только инструмент мониторинга. Он не открывает, не изменяет и не отменяет ордера.

Можно ли использовать его вместе с другими советниками?

Да. Он специально создан для одновременной работы с любым количеством советников и мониторит все сделки на счёте.

Нужен ли VPS?

VPS рекомендуется для круглосуточного мониторинга, но не является обязательным. Equity Tracker MT5 работает в любом терминале MT5, который запущен и подключён к серверу.

Можно ли отправлять алерты в несколько чатов или каналов?

Одна копия Equity Tracker MT5 может отправлять сообщения в один чат Telegram и один канал Discord. Если нужно больше получателей, прикрепите дополнительные экземпляры советника к другим графикам с разными токенами или вебхуками.

Работает ли советник в тестере стратегий (Strategy Tester)?

Нет. В тестере ограничены WebRequest и скриншоты. Equity Tracker MT5 предназначен для реальных и демо-счетов.

Что будет, если Telegram или Discord временно недоступны?

Equity Tracker MT5 будет пытаться повторно отправить сообщения в соответствии со своей внутренней логикой. Все ошибки логируются на вкладке Experts.

1️⃣3️⃣ Заключительные рекомендации

Тщательно настройте первую конфигурацию, затем сохраните её как шаблон , чтобы применять к новым счетам за считанные секунды.

, чтобы применять к новым счетам за считанные секунды. Начните с дневных отчётов и умеренного количества алертов. Всегда можно повысить частоту, когда привыкнете к потоку сообщений.

Совместите Equity Tracker MT5 с вашей текущей торговой системой, чтобы превратить телефон в удалённый терминал мониторинга и держать счёт под контролем 24/7.

Спасибо, что используете Equity Tracker MT5.

Пусть ваши сделки будут надёжно защищены, а счёт всегда остаётся под вашим контролем, даже когда вы далеко от монитора.



