Дайджест 6 - 10 апреля: Цены на нефть; Лучший момент для покупки валюты; Борьба Китая за мировой финансовый порядок
Аналитика и прогнозы

Дайджест 6 - 10 апреля: Цены на нефть; Лучший момент для покупки валюты; Борьба Китая за мировой финансовый порядок

10 апреля 2015, 11:32
Alice F
Alice F
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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.

Новость недели: Каких цен на нефть стоит ожидать в ближайшем будущем?

Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Лучший момент для покупки валюты; Долги Крыма; Антикризисные меры глазами бизнеса; Накопительная пенсия

Новости валютного рынка: Обзор

Новости сырьевого рынка: Обзор

Новости компаний: Проект Михалкова и Кончаловского и его критика; Сделка Shell и BG

В мире: Запасы нефти возле Лондона; Итоги европейской QE; Борьба Китая за мировой финансовый порядок

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