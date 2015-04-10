Дайджест 6 - 10 апреля: Цены на нефть; Лучший момент для покупки валюты; Борьба Китая за мировой финансовый порядок

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Новость недели: Каких цен на нефть стоит ожидать в ближайшем будущем?



Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Лучший момент для покупки валюты; Долги Крыма; Антикризисные меры глазами бизнеса; Накопительная пенсия



Новости валютного рынка: Обзор



Новости сырьевого рынка: Обзор



Новости компаний: Проект Михалкова и Кончаловского и его критика; Сделка Shell и BG



В мире: Запасы нефти возле Лондона; Итоги европейской QE; Борьба Китая за мировой финансовый порядок

