Дайджест 6 - 10 апреля: Цены на нефть; Лучший момент для покупки валюты; Борьба Китая за мировой финансовый порядок

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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные и сырьевые прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.
Новость недели: Каких цен на нефть стоит ожидать в ближайшем будущем?
- Вести Экономика: 10 главных мифов о ценах на нефть
- РИА Новости: Мировые цены на нефть укрепляются на фоне статистики из Германии
- Российская Газета: Неопределенность с отменой санкций против Ирана повысила цены на нефть
- Газета.RU: Мировые цены на нефть растут на заявлениях советника министра нефти Саудовской Аравии
- РИА Новости: Саудовская Аравия готова увеличивать цены на нефть, но не в одиночку
- Нефть России: Ближайшее будущее нефтяного рынка
- Вести Экономика: Цены на нефть слабо меняются
- Радио Свобода: Рынок нефти смотрит на Восток
Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Лучший момент для покупки валюты; Долги Крыма; Антикризисные меры глазами бизнеса; Накопительная пенсия
- Forbes: Рублевые конвульсии: что финансисты рекомендуют делать с валютой
- Ведомости: Апрельский взлет рубля – удачный момент для покупки долларов и евро
- РБК: Кипрский офшор потребовал взыскать с России 82 млн руб. по долгам Крыма
- Коммерсант: Белый дом расчищает дорогу экспорту. Ведомствам поручено упростить уплату вывозного НДС
- РБК: ЦБ сделал выгодной для банков конвертацию валютной ипотеки в рубли
- РБК: Исламский банкинг в России обещают запустить через год
- Forbes: По украинским лекалам: лишится ли Россия рынка капиталов
- Ведомости: Чистый отток капитала из России в I квартале снизился на треть до $32,6 млрд – ЦБ
- MQL5 Blogs: Россия предлагает Китаю долю своих сибирских нефтяных месторождений
- Газета.RU: Китайская страховка для России
- РБК: Предприниматели поставили тройку антикризисным мерам правительства
- BBC Russian: Сможет ли Кремль удвоить долю малого бизнеса?
- Газета.RU: Последний бой за накопительную пенсию
- MQL5 Blogs: Гендиректор JPMorgan Джейми Даймон: "Будет еще один кризис"
- MQL5 Blogs: Видео: Макс Кайзер. Почему центробанки верят в "иллюзию процветания" и продолжают разрушать экономику?
- Deutsche Welle: Глава МВФ: Мировая экономика растет слишком медленно
Новости валютного рынка: Обзор
- MQL5 Blogs: Доллар снова укрепляется, евро и фунт падают, осси удивляет
- Коммерсант: Валютный рынок сегодня. Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет себя вести рубль 10 апреля
- РИА Новости: Рубль обновил многомесячные максимумы: 51 – за доллар, 54 – за евро
- РБК: Бегство из валюты: почему рубль укрепляется к евро и доллару
- FXStreet: Похоже, рубль не собирается прекращать рост
- Коммерсант: Рубль совсем отвязался. Минфин и ЦБ объявили конец курсовой волатильности
- Финам.RU: Дальнейшее укрепление рубля может быть ограничено, особенно если ситуация в Донбассе начнет ухудшаться
- Газета.RU: Кому выгоден крепкий рубль
- MQL5 Blogs: Чемпион по прогнозам: падение доллара — сигнал к покупке
- MQL5 Blogs: Пока без дефолта - Греция вовремя заплатила МВФ. Евро вновь набирает рост
- РБК: Deutsche Bank предсказал падение евро до 85 центов к 2017 году
- MQL5 Blogs: Рубль продолжает укрепляться, но как долго будем радоваться?
Новости сырьевого рынка: Обзор
- MQL5 Blogs: Нефть дорожает: Иран увеличит поставки не раньше 2016 года
- FXStreet: WTI во флэте над USD 50
- FXEmpire: Прогноз по нефти на 10 апреля 2015 года, технический анализ
- Вести Экономика: Дешевая нефть создала ловушку для развитых стран
- Investing.com: Фьючерс на золото без изменений, под давлением протоколов ФРС
- FXEmpire: Прогноз цен на золото на 10 апреля 2015, технический анализ
Новости компаний: Проект Михалкова и Кончаловского и его критика; Сделка Shell и BG
- РБК: Михалков и Кончаловский получат 700 млн руб. на сеть «Едим дома!»
- Ведомости: Кудрин раскритиковал кулинарный проект Михалкова – Кончаловского
- Коммерсант: ВТБ вернется к людям. Он поглотит Банк Москвы оптом и в розницу
- РИА Новости: Группа ВТБ признана лучшим работодателем в сфере финуслуг - рейтинг
- РБК: Связной банк нарушил главный норматив ЦБ
- РБК: Скандал со ставкой LIBOR может стоить Deutsche Bank более $1,5 млрд
- Новая Газета: Сто миллиардов на одном крыле. «Суперджет» может поглотить любые объемы дополнительного финансирования
- Deutsche Welle: Эксперт: Сделка Shell и BG может быть только первой из серии
- Forbes: Старые деньги: богатейшие бизнес-кланы от Германии до Индии
В мире: Запасы нефти возле Лондона; Итоги европейской QE; Борьба Китая за мировой финансовый порядок
- РБК: Возле Лондона нашли запасы нефти объемом до 100 млрд баррелей
- MQL5 Blogs: Первые итоги европейской QE, или как за три недели марта потратили 60 млрд евро
- Euronews: Франция против мер жесткой экономии
- Euronews: Суд потребовал от HSBC залог в 1 миллиард евро в рамках дела по отмыванию денег
- MQL5 Blogs: Китай стучится в высшую лигу МВФ, США не хотят открывать
- Коммерсант: Курс смены валют. Китай начинает борьбу за новый мировой финансовый порядок, считают Андрей Кириллов и Алексей Селищев
- Xinhua: Китай вложил 950 млн юаней инвестиций в первый железнодорожный мост между Китаем и Россией
- Xinhua: Министр коммерции Китая: иностранные инвестиции по-прежнему ориентированы на Китай
- РИА Новости: США могут выйти из общего с РФ и Китаем проекта рейтингового агентства
- Deutsche Welle: Российское эмбарго как шанс для производителей в странах Балтии
- Deutsche Welle: Значение России для немецкого бизнеса резко уменьшается